‘Le dio el patatús, luego anduvo con Enrique Segoviano’: ‘Quico’ recuerda su relación con Florinda Meza

¿No le simpatiza? Carlos Villagrán tuvo una relación con Florinda Meza que finalizó en la grabación de un capítulo del Chavo del 8 tras una intervención de Roberto Gómez Bolaños.

El romance de Quico y la intérprete de ‘La chimoltrufia’ comenzó antes del compromiso de Meza con el director Enrique Segoviano.

Villagrán le explicó a la actriz su decisión de terminar la relación, pero a ella le dio ‘el patatús’, un desmayo o desvanecimiento como reacción a una impresión muy fuerte, según la RAE.

Carlos Villagrán es conocido por su papel de Quico en el programa 'El chavo del 8' (Foto: Sashenka Gutiérrez/Cuartoscuro) (Sashenka Gutiérrez)

¿Cómo fue la relación de Carlos Villagrán y Florinda Meza?

El intérprete de Quico explicó que el romance con Florinda Meza inició porque ella tomó la iniciativa, aunque sus amigos no le creían.

Al poco tiempo, las cosas se volvieron ‘complicadas’ a tal grado de sentir que ella “lo acosaba”: “Yo no anduve con Doña Florinda, ella anduvo conmigo, es diferente y no me lo creían, se reían de mí, pero lo dejaba pasar, era complicado, me acosaba y hasta me acusaba con mi mamá (referencia a una de las frases de Quico en El chavo del 8)”, explicó en una entrevista para el programa La divina noche de Dante en 2022.

La relación terminó poco tiempo después luego de que Carlos Villagrán pidiera un consejo a Chespirito, quien lo motivó a poner un punto final en la historia, pero antes de las grabaciones del programa de comedia para que no se fuera del set.

“Me la tuve que quitar de encima, en ese momento hablé con Roberto Gómez Bolaños, le dije ‘mira, ya van varias veces que terminemos, me respondió que cuando grabemos para obligarla a quedarse (...) Se puso mala, le dio el patatús, Chespirito me dijo que me mantuviera en posición”.

Villagrán se separó de la actriz y ese día “respiró aire puro”, tiempo después Florinda Meza tuvo una relación con Enrique Segoviano.

Para finalizar con el tema, Quico contó la relación de Florinda y Chespirito era difícil y lo controlaba, incluso en entrevistas: “Luego empezó con Roberto Gómez Bolaños, por comentarios de mucha gente me enteré de que ella lo golpeaba, no lo dejaba hablar, pero no me consta, también supe de una entrevista donde solo ella contestaba, la tuvieron que sacar del estudio, lo hacía sentir mal y a toda la gente, porque eso genera incomodidad”.

Carlos Villagrán fue pareja de Florinda Meza antes de que iniciara su relación con el director Enrique Segoviano. (Foto: Graciela López/Cuartoscuro) (Graciela López Herrera)

¿Florinda Meza opinó de su relación con Carlos Villagrán?

La otra versión de la historia de amor no existe porque Florinda Meza se negó a hablar del tema en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante en 2017, donde pidió no ser cuestionada al respecto para no darle “foco” a Carlos Villagrán.

“Me niego a manosear el tema (...) No quiero contestar esa pregunta porque no estoy dispuesta a darle rating a nadie ni a compartir lo que yo he construido y lo que yo tengo con alguien porque de eso van a hablar, y yo no soy la beneficiada, de hecho no necesito beneficiarme ya de nada”.