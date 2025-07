¿Qué fue de Enrique Segoviano, el ‘descubridor’ de Eugenio Derbez y ‘el más puntual del mundo’?

El nombre de Enrique Segoviano está ligado de manera estrecha a diferentes programas de Chespirito, pues trabajó en la producción de El chavo del 8 y El chapulín colorado, solo que un día se despidió de su cargo como director, pero, ¿qué pasó con él?

Además, se le atribuye el ‘descubrimiento’ del actor Eugenio Derbez porque Segoviano participó en el programa Anabel como director, uno de los primeros proyectos del comediante dentro de la TV.

Asimismo, él consideraba la puntualidad algo primordial y por ello ‘regañó’ a Marco Antonio Regil luego de llegar tarde a una grabación del programa Atínale al precio, donde Enrique era productor.

Enrique Segoviano fue director de algunos programas de Roberto Gómez Bolaños hasta 1978. (Foto: YouTube SYTATIR Sección 12)

¿Quién es Enrique Segoviano y qué pasó con él tras salir de ‘El chavo del 8′?

Enrique Segoviano nació en República Dominicana en 1944, pero antes de cumplir un año, sus papás viajan a la Ciudad de México, donde se desempeñaron como profesores.

Segoviano ingresó a la Facultad de Ingeniería durante dos semestres y luego la abandonó por estudiar Ciencias y Técnicas de la Información en la Universidad Iberoamericana.

Las oportunidades de trabajo llegaron pronto porque luego de egresar se convirtió en asistente de producción de diferentes programas del Canal 8 en 1968, de acuerdo con el Diccionario de directores del cine mexicano.

Enrique Segoviano era el director de 'El chavo del 8', programa de Chespirito. (Foto: IMDB)

En 1973, fue contratado para dirigir algunos programas de Chespirito: “No quiero minimizar a Chespirito, para nada, él inventó y desarrolló muchos libretos de la serie El chavo del 8 y de los otros shows, él armó el elenco y tomó las decisiones, yo entré como principiante a sus producciones”, contó en un Webinar en 2021 organizado por Magnitude Visuals.

En ese mismo año inició una relación amorosa con Florinda Meza, con quien estuvo comprometido, sin embargo, poco después abandonó el proyecto y existen diferentes versiones acerca del hecho.

La primera la contó el presentador Marco Antonio Regil en el pódcast Pinky Promise en 2022, en la plática dijo que tras la ruptura de Segoviano con Meza, fue despedido de su puesto como director.

“Doña Florinda (Meza), antes de que fuera pareja de Chespirito, fue novia de don Enrique Segoviano (...) ¿a quién corren? Pues a los exnovios, para Segoviano fue muy doloroso, lo corren de un programa que él cocreó; participó en la creación de los personajes, fue la verdad muy injusto".

Ahora, en la bioserie Chespirito: Fue sin querer queriendo, surge otra versión de la historia: En el capítulo 7, titulado ‘Con melón o con sandía’, se muestra a Segoviano cuestionar a Gómez Bolaños respecto a un presunto interés amoroso hacia la actriz Florinda Meza.

Tras la discusión, que ocurrió a la par de la grabación de los episodios del Chavo del 8 en Acapulco, renunció y se fue del lugar.

Enrique Segoviano fue director de 'El Chavo del 8' y pareja de Florinda Meza. (Foto: Wiki Fandom)

El director de la película El Chanfle tardó alrededor de 5 años en retomar un proyecto en la misma televisora, pero lo hizo con Odisea Burbujas en 1979, el programa marcó su regreso a la silla del director.

Además, en 1988 fue productor del programa Anabel, donde participó el comediante Eugenio Derbez, esto es considerado su ‘descubrimiento’, según Marco Antonio Regil, pues es una de las primeras participaciones destacadas del protagonista de La Familia P.Luche.

En la década de 1990, estuvo detrás de programas de concursos populares entre la audiencia de la TV mexicana, algunos de ellos eran 100 mexicanos dijeron y Atínale al precio, ambos conducidos por Regil.

El presentador recordó un momento junto a Segoviano en el pódcast Pinky Promise, donde lo catalogó como ‘el hombre más puntual del mundo: “Salgo corriendo de mi camerino, yo no estaba en la puerta, no sabía cómo inició el programa sin mí, por altavoz gritó que me avisaran del inicio del show, desde ese momento estuvo 15 minutos antes del inicio”.

Luego de años de trabajar para Televisa, el director y productor Enrique Segoviano anunció su llegada a Songie TV en 2019, donde trabaja actualmente.

Relacionado con su vida personal, fue Florinda Meza quien contó en una entrevista con Pati Chapoy que Segoviano tenía 3 hijas “maravillosas y una buena esposa”.

Florinda Meza estaba comprometida con Enrique Segoviano. (Foto: Cuartoscuro) (Cuartoscuro)

¿Por qué terminó la relación de Enrique Segoviano y Florinda Meza?

La intérprete de Doña Florinda tuvo una relación con Enrique Segoviano antes de su romance con Chespirito, la actriz confirmó un acercamiento con Roberto Gómez Bolaños mientras todavía era pareja del productor de TV.

“Estuve a punto de casarme con alguien muy valioso, muy buena persona, la única del medio artístico que vale la pena mencionar, él es Enrique Segoviano, un hombre preparado, decente (...) Todavía éramos novios Enrique cuando en una gira se soltó y me dijo que se sentía solo y vacío, pero respetaba a su esposa por ser una gran mujer”, explicó Meza en una entrevista con Pati Chapoy un año después de la muerte de Chespirito.

En esa misma plática, Florinda Meza mencionó una frase que le comentó a Gómez Bolaños, misma que apareció en el episodio 7 de Chespirito: Fue sin querer queriendo y es la siguiente:

“A veces siento ganas de que alguien me bese o besar a alguien y le dije yo ‘si quieres besar a alguien, ¿por qué no me besas a mí?’ Y si lo hizo, me gustó y aplacó mi ansiedad".