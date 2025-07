‘Furcio’ acusa a Eugenio Derbez de maltratos a Sammy Pérez: ‘Lo tenía encerrado, no pagó el funeral’

Abraham Esqueda Lozano, mejor conocido como ‘Furcio’, asegura que el comediante Eugenio Derbez mintió con relación a su ayuda hacia Sammy Pérez en sus últimos días.

Sammy Pérez murió en julio de 2021 a los 55 años por un paro cardiovascular tras varias complicaciones de una infección de COVID-19.

Tras darse a conocer la condición previa a su muerte, la familia de Sammy pidió ayuda económica mediante redes sociales, ante lo que algunas personas en redes criticaron a Eugenio Derbez, quien ha tenido éxito en los últimos años con muchas producciones de gran calibre, incluso, formó parte de una película ganadora del Oscar.

Derbez respondió con un video donde dijo que, desde el primer momento que supo sobre el grave estado de salud de Sammy, estuvo al pendiente; sin embargo, no quiso hacerlo público.

“Hay mucha gente que pregunta que dónde estoy, que por qué no aparezco. Aquí estoy desde el primer día (...), me he acercado a su familia por medio de terceras personas para ver qué se necesita, incluso, con el hospital. Solamente que mi estilo es ese. Yo creo que, cuando uno ayuda genuinamente y de corazón, lo que uno quiere es ayudar, no presumir, no cacarearlo”, explicó.

En una entrevista con los medios tras la muerte de Sammy Pérez, Derbez aseguró que lo ayudó incluso “más que su propia familia” y que estuvo moralmente con él, por teléfono.

“Todo el tiempo estuvo en contacto con su sobrino. La supuesta novia lo internó y abandonó y, cuando vio que había que pagar, se desapareció”, externó.

En declaraciones para los medios, los propios sobrinos de Sammy Pérez aseguraron que Eugenio nunca los dejó. Explicaron que “económicamente no” pero sí con asesorías legales y al pendiente de la salud de Sammy.

‘Furcio’ desmiente a Eugenio Derbez, asegura que no estuvo para Sammy Pérez

En una reciente entrevista con el canal ‘Detrás de la nota’ en YouTube, Abraham Esqueda Lozano aseguró que no le cayó bien la actitud de Eugenio Derbez ante la muerte de Sammy Pérez.

Tras ser cuestionado sobre si le pediría una oportunidad a Derbez en su esperanza de poder regresar a los medios de comunicación, ‘Furcio’ aseguró que está molesto con Eugenio.

“No le he pedido nada a él (...), estoy molesto porque cuando falleció Sammy (...) dijo que que le había pagado funeral, todo de Sammy, cuando nunca pagó ni madres. Él nunca pagó nada, él nomás por querer hacer fama”, acusó.

Además, ‘Furcio’ señaló a Derbez de explotar laboralmente a Pérez, así como a otros de sus colaboradores, y darles la espalda en tiempo de necesidad.

“Mucha gente decía que los había explotado, los había usado y cuando ustedes lo han necesitado, él nunca ha visto por ellos. Con Eugenio, nunca trabajé. El que sí estuvo mucho fue Sammy y lo que nos platicaba es que, cuando llegaba a sus llamados, lo tenían encerrado hasta que ya cortaban (...), no lo dejaban salir del del camerino. Lo tenían como retenido”, reveló.

En una entrevista con ‘La Cotorrisa’, Eugenio dijo que Pérez tendía a desaparecerse mucho; incluso que una vez Sammy cambió a Derbez por Memo del Bosque porque le pagaba mejor. En ese sentido, reveló que tenía que buscarlo con días de anticipación, lo hospedaba con vigilancia y lo llevaban directamente al set para que no fuera a otro lado.

‘Furcio’ también dijo que, cuando acudía a los llamados del productor Memo del Bosque le “pagaban chido”; sin embargo, no todo era bueno. “Lo que sí me molestaba que que quisieran abusar de tanto de mí como de Sammy”, sentenció.

‘Furcio’ fue captado por la cámara de ‘Detrás de la nota’ en las inmediaciones de Televisa, donde explicó que su intención era un día poder estar en el reality show ‘La Casa de los Famosos México’.

Esto ocurre luego de que diera a conocer que se mantenía de la venta de dulces y cigarros cerca de una taquería. En un video del comediante Lalo Elizarrarás ‘Iztaparrastra’ a principios de año, explicó su situación.

“Ya estoy aquí con el ‘Popeye’, chambeando en los carros y vendiendo mis cigarros. Aquí voy a estar todavía hasta que diga adiós. Hasta que Dios lo mande”, explicó.