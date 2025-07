Julissa, hermana de Luis de Llano, reacciona a caso Sasha Sokol: ‘En vez de apoyarlo, voy en contra de él’

Varios famosos y celebridades reaccionaron al caso de Sasha Sokol vs. Luis de Llano, incluyendo familiares del famoso productor, como el cantante Benny Ibarra, y recientemente, su hermana Julissa de Llano.

Durante un evento en el que su nuera, Celina del Villar, debutó en la obra de teatro Monólogos de la vagina, la prensa cuestionó a la famosa actriz sobre su postura en torno al caso de su hermano.

Aunque no dijo mucho al respecto, pues asegura que ella no tiene conocimiento del caso o de lo que haya sucedido entre la cantante Sasha Sokol y Luis, sí dijo que su apoyo no pasa el del lazo familiar.

Julissa es hermana de Luis de Llano. (Foto: Instagram @ceciliafuentessm)

Sasha Sokol vs. Luis de Llano: ¿Qué dijo Julissa del caso?

Al inicio, la mamá de Benny Ibarra compartió que ella procura no saber nada del tema, además de que se dijo imposibilitada para exponer su opinión sobre la denuncia que Sasha Sokol hizo contra Luis de Llano.

“Ay, no, de eso no puedo hablar. La verdad es muy triste y no hablo de eso. Nosotros no nos podemos meter en ese asunto. Claro (duele) (…) Procuro no enterarme mucho de ese asunto”, aseguró la primera actriz en entrevista con Ventaneando.

¿Julissa apoya a su hermano Luis de Llano? Esto dijo

Pese a que no quiso ahondar en el tema la también hermana de Cecilia Fuentes (que denunció acoso de Héctor Sáez cuando tenía 11 años), sí mencionó que el apoyo que le brinda al productor de bandas musicales se limita únicamente al de su lazo familiar.

Por ello prefiere no reaccionar al tema, pues sus declaraciones pueden resultar contraproducentes, asegura Julissa.

“No digo que le dé apoyo; yo estoy ahí, soy su hermana, pero no le puedo dar otro tipo de apoyo. Hablando del problema de mi hermano, en vez de apoyarlo, voy en contra de él, yo no quiero hablar de eso”, compartió la actriz de La fea más bella.

El apoyo que Julissa le da a Luis de Llano es meramente familiar. (Foto: Facebook / @Julisa divina)

Julissa no ha visto a Sasha Sokol: ¿Qué opinión tiene sobre las leyes en la actualidad?

De igual forma, le preguntaron si en algún momento vio a Sasha Sokol, quien además es una gran amiga de su hijo Benny, pero asegura que no ha tenido la oportunidad.

Cuando los reporteros le insistieron en que si tenía alguna opinión sobre el abuso que Luis de Llano ejerció sobre Sasha Sokol (práctica llamada grooming), comentó que ella no tenía conocimiento del caso.

“Yo no estoy sentida ni estoy dolida, nada más que hablando de su problema de mi hermano (…) yo no sé nada de lo que él hizo, la verdad”.

En cuanto al tema de las leyes y de que la SCJN falló a favor de Sasha Sokol, considera que en casi 40 años, tiempo que tienen las conductas de violencia y abuso de Luis de Llano han cambiado mucho, pero no tiene una reacción en particular para compartir.

El fallo de la SCJN llegó a tres años de la denuncia de Sasha Sokol. (Foto: Especial El Financiero/ Cuartoscuro)

¿Qué dijo Julissa sobre el caso de acoso que sufrió su hermana, Cecilia Fuentes?

Días después de que se resolvió en la SCJN el fallo a favor de la cantante de ‘Rueda mi mente’ en contra del productor de Garibaldi, su hermana Cecilia, hija de Carlos Fuentes y Rita Macedo, denunció al actor Héctor Sáez por presuntos tocamientos cuando tenía 11 años.

Con la escritora al lado, quien no quiso decir nada cuando los mismos reporteros le preguntaron, Julissa tampoco mencionó nada.

Fue la misma Cecilia quien mostró un par de emojis para denotar su molestia ante la insistencia de la prensa, además de uno llorando de risa, como si se riera del interés por saber su opinión.