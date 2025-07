Cecilia, hija de Carlos Fuentes y hermana de Luis de Llano, revela acoso de un actor: ‘Nadie me creía’

Cecilia Fuentes, hermana de Luis de Llano, señaló a un actor de telenovelas mexicanas por acosarla cuando ella era una niña y “nadie le creía”.

La hija del escritor Carlos Fuentes reveló los detalles del presunto acoso que sufrió a sus 11 años a 3 semanas de que la Corte rechazó el amparo tramitado por el promotor de bandas como Garibaldi en el caso legal contra Sasha Sokol.

‘Ceci’ pidió a las autoridades que detuvieran al famoso que identificó como el actor Héctor Sáez, luego de mostrar una fotografía en una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, video que ya no está disponible.

Ceci Fuentes es una escritora y editora. (Foto: Instagram @ceciliafuentesm)

El video fue replicado en el canal de YouTube del periodista Jorge Zamitiz, cuenta donde fue eliminado y al entrar aparece un mensaje de “video no disponible”, asimismo el programa Ventaneando compartió un fragmento de la publicación este jueves.

Cecilia Fuentes aseguró que ella se defendió ante las agresiones del actor, pero cuando contó lo ocurrido a su familia nadie le creyó:

“Ese señor siempre estaba restregándose contra mí y queriendo hacerme cosas. Yo le pegaba unas mordidas horrendas (...) me iba furiosa, lo conté una y otra vez y nunca nadie me creyó, pero me manoseó cuando tenía 11 años. No hice nada, pero ahora ya puedo decirlo", declaró la escritora y editora de libros.

Ella aseguró que cuando era niña no podía hacer “mucho”, pero ahora ya puede “demandar y proceder en su contra”.

Cecilia Fuentes mostró una foto a la cámara donde estaba el actor Héctor Sáez, quien participó en telenovelas mexicanas como Amor real.

Ceci Fuentes es media hermana del productor de Luis de Llano. (Foto: Instagram @ceciliafuentessm)

¿Quién es Ceci Fuentes, hija del escritor Carlos Fuentes?

Cecilia Fuentes nació en 1962, ella es la única hija del escritor Carlos Fuentes y la actriz Rita Macedo, mamá del productor Luis de Llano.

En su trayectoria profesional trabajó con el promotor musical en diferentes telenovelas producidas por Televisa, contó en una entrevista para el medio Ethic, sin precisar cuáles.

Además, ella es escritora de diferentes obras literarias, entre ellas está ‘Mujer en papel’, que es un texto recopilatorio de memorias de sus papás y el retrato de la cotidianeidad en México en el siglo XX.

¿Quién es Héctor Sáez, actor que Cecilia Fuentes señala de acoso?

Héctor Sáez nació en Chihuahua en 1946 y debutó en la telenovela La Tormenta, lanzada en 1967, es decir, que tenía 19 años cuando inició su trayectoria artística.

De acuerdo con IMDB, él participó en más de 90 proyectos cinematográficos y televisivos a lo largo de su carrera.

Entre los más destacados se encuentra la primera versión de El Maleficio, en 1983, Amor Real, en 2003, y Sortilegio, en 2009.

Actualmente, Héctor Sáez está retirado y se conoce que su último proyecto fue para el programa Mujeres de negro, estrenada en 2016 y protagonizada por Alejandra Barros y Mayrín Villanueva.

Cecilia Fuentes señaló a Héctor Sáez por presuntamente cometer acoso en su contra. (Foto: Captura YouTube).

¿Qué dijo Cecilia Fuentes, hermana de Luis de Llano, del caso con Sasha Sokol?

Cecilia Fuentes catalogó su relación con el productor, que es su medio hermano, como “distante”, pero anteriormente opinó acerca de la denuncia de Sasha Sokol contra Luis de Llano.

“Luis fue un tonto porque le quitó el valor a Sasha Sokol como mujer, la minimizó, la humilló (...) Fue una relación muy bonita con autorización de los padres de los dos lados, no había nada malo, no era una niña, era una adolescente”, declaró en 2022 para el canal de YouTube Magañismo.

De acuerdo con la hermana de Luis de Llano, ellos debieron de llegar a un acuerdo en privado y no proceder con el conflicto, además lo defendió:

“Es un hombre muy bueno con quien él quiere, no es un violador ni abusador de menores, eso sí, aunque no me quiere, no voy a decir mentiras”, concluyó acerca del caso de Sasha Sokol y Luis de Llano.