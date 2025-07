Sergio Mayer reacciona a caso Sasha Sokol: ‘Luis de Llano es mi amigo, pero se hizo justicia’

Luego de que la exintegrante de Garibaldi, Katia Llanos, se posicionara en defensa del productor Luis de Llano, su excompañero de grupo, Sergio Mayer, reaccionó sobre el mediático caso legal que ganó Sasha Sokol ante la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN).

“Lo que haya opinado Katia me tiene sin cuidado, no me interesa y no voy a opinar de ello; no sé en qué contexto lo haya hecho”, externó.

Sin embargo, Mayer aceptó que el productor Luis de Llano es su amigo y que no lo negaría; “le mando un abrazo con mucho cariño”, dice y reconoce que, además de ser quien creó Garibaldi, fue un gran impulsor de su exitosa carrera. “Le tengo mucho cariño y respeto como amigo”, agrega.

Sin embargo, eso no influye en su postura, pues aplaude que las autoridades le hayan dado la razón a Sokol: “Me congratulo de que (a) Sasha se le esté haciendo justicia porque, no importa quién ni en qué momento, creo que las víctimas deben justicia y que sean escuchadas”.

El fallo de la SCJN llegó a tres años de la denuncia de Sasha Sokol (Foto: Especial El Financiero/ Cuartoscuro)

Mayer, además, reconoce que esto deja “un precedente bien importante con esto que pasó con Sasha”, pues resolvió la SCJN que los delitos sexuales contra menores no prescriben más. “Mis respetos y mis reconocimientos por haber levantado la voz”, reconoce.

¿Sergio Mayer Mori debería denunciar a Natália Subtil? Esto opina su padre

Con este precedente, fue cuestionado sobre si, con el precedente de la cantante Sasha Sokol, su hijo, Sergio Mayer Mori, debería denunciar a Natália Subtil cuando él era menor de edad (17 años), el famoso actor no cree que valga la pena.

“No tiene sentido perder tiempo, dinero y esfuerzo, mejor que dedique ese tiempo a estar con su hija”, expresa el ex Garibaldi.

Luego de que tuvieran problemas Natalia Subtil y Sergio Mayer Mori, el exparticipante de La Casa de los Famosos México reconoció que ya llegaron a un acuerdo para que su hijo pueda ver a su nieta, Mila.

“El fin de semana estuvimos con ella, solamente mi nieta podía hacer un reencuentro como el que hizo”, presume. “Con todo mundo estuvimos ahí y eso habla bien de todo lo que estamos haciendo”, asegura.

Sergio Mayer Mori inició su relación con Natália Subtil a los 17 años; tuvieron una hija juntos. (Foto: Especial El Financiero)

¿Qué pasó con Sasha Sokol y Luis de Llano?

Sasha Sokol, exintegrante de Timbiriche, denunció en 2022 a Luis de Llano por daño moral luego de hablar en el canal de YouTube del presentador Yordi Rosado sobre la relación que inició cuando ella tenía 14 y él 39 años.

En mayo de 2023, Sasha ganó el caso, condenando a Luis de Llano a ofrecer una disculpa, no volver a mencionar a Sokol, tomar un curso de prevención sobre conductas sexuales y pagando una indemnización, la cual donará la cantante a una organización de ayuda a víctimas de violencia sexual.

Luis de Llano recurrió a todos los medios de apelación a los que tuvo derecho hasta llegar a la SCJN, máxima instancia en México, la cual le negó un amparo constitucional, y dándole la razón a Sokol de forma inapelable y de modo que el productor deberá cumplir con su sentencia.