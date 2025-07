‘Eres la amiga que más he querido’: El último mensaje de Daniel Bisogno a Atala Sarmiento antes de morir

Atala Sarmiento, exconductora de Ventaneando, reveló cuál fue el último mensaje que le mandó, antes de, morir Daniel Bisogno, con quien compartió cámaras a lo largo de los años en el programa Ventaneando de Pati Chapoy.

En una entrevista con Carlos Omar Carbajal, recordó la complicada relación que tuvieron en su momento; sin embargo, lograron reconciliarse a la distancia.

“Le diría, ‘¿Por qué? ¿Por qué dijiste todas esas cosas feas de mí?’ Y sabes que cuando nos reconciliamos, no le dije nada (sobre sus sentimientos)“, relata.

Sin embargo, lo más impactante fue que la periodista se abrió a compartir íntegramente la última comunicación que tuvo con el ‘Muñeco’.

Daniel Bisogno y Atala Sarmiento compartieron muchos años el porgrama 'Ventaneando'. (Foto: Cuartoscuro.com). (Paola Hidalgo)

¿Qué fue lo último en decirle Daniel Bisogno a Atala Sarmiento antes de morir?

Según explica Atala Sarmiento, luego de mandarle mensaje y desearle que tuviera una pronta recuperación por el mal estado de salud de Bisogno, le mandó audios, donde le decía que prefería quedarse con lo bueno, además de que lo recibiría en Barcelona si visitaba España.

Ante esto, el ‘Muñeco’ le respondió por texto: “Ata, no te he contestado porque tu mensaje me ha hecho a llorar sin parar, pues cuando algo así viene de una persona a la que quieres tanto y la verdad pues tú eres la amiga que más he querido. Pues me iluminaste la mañana. (...) te voy a responder como se debe, desde el ser de oscuridad que soy”, escribió Bisogno.

Pero el último mensaje que Bisogno le mandó a Sarmiento fue durante un cumpleaños de Daniel. Ella le mandó un video desde Palermo y él le respondió, por última ocasión, con un audio cantando y agradeciéndole por su amistad.

“Ata de mi corazón, qué que me escribiste eso porque tú en Palermo y yo aquí en Álvaro Obregón. Le atinaste porque es mi cumpleaños. Entonces, un me da muchísima alegría ver un mensaje tuyo de los que más alegría me ha dado. Te mando un beso con todo mi cariño y deberíamos hacer algo, un podcast aunque estés tú allá y yo acá”, propuso.

Tras este mensaje, ella le dijo que sí a la idea de hacer un podcast; sin embargo, luego de esto, Daniel Bisogno recibió un transplante de hígado y comenzó la más compleja y última parte de su vida.

Atala Sarmiento admitió que pasó un duelo extraño por Daniel Bisogno, ya que quedó con ganas de decirle que la lastimó con sus palabras. (Foto: Instagram @atasarmiento)

“Me sigue costando trabajo aceptar la idea de que ya no está. Como llevaba muchos años sin verlo allá, en mi mente siempre él estaba aquí. Ha sido un duelo muy raro para mí aceptar y hacerme a la idea de que no es que estemos lejos y que nos separe un océano, él ya no está en este plano terrenal; (...) venir a México y saber que no tengo la oportunidad de volver a verlo y abrazarlo”, expresa.

Según explica, acababa de salir del hospital por una enfermedad apenas un día atrás, cuando su esposo le dio la noticia.

“Me descompuse muchísimo, fue un proceso muy raro para mí porque todavía estaba saliendo de la enfermedad, intentando restablecerme y curarme, intentando entender que Daniel se había muerto, me costó mucho trabajo el duelo”, recuerda.

Incluso, compartió que un día tuvo la oportunidad de compartir sus sentimientos con otro conductor de ‘Ventaneando’, Pedro Sola, quien le dijo: “Nunca voy a superarlo”.

La conductora asegura que se quedó con ganas de decirle a Daniel que realmente le dolió que hablara mal de ella; sin embargo, acepta que tiene que trabajar emocionalmente para superar la pérdida.

Daniel Bisogno murió el 20 de febrero de 2025 a los 51 años por complicaciones derivadas de un trasplante de hígado. El conductor atravesó por una várice esofágica, la extirpación de la vesícula biliar, y una fuerte infección pulmonar.