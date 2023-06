Atala Sarmiento confiesa que pensó en quitarse la vida tras intento de extorsión por foto íntima

Atala Sarmiento vivió momentos complicados luego de que fuera contactada para pedirle dinero a cambio de no divulgar una fotografía íntima que le mandó a su esposo hace unos años, por lo que la conductora confesó lo mal que la pasó al grado de pensar en la muerte.

“Se me cayó el mundo, se me pegó el estómago a la espalda; me quise, lo digo con toda honestidad, matar”, dijo a Chismorreo. Fue su hermano Rafael Sarmiento quien acudió a su ayuda ante la crisis emocional que vivió en 2019 y que recientemente volvió a suceder por segunda vez, por lo que anunció que le dejó el tema a sus abogados.

“La gente no dimensiona el daño que ocasiona cuando pasan estas cosas”, agregó quien aseguró ya se está encargando del caso junto a la policía cibernética con las medidas correspondientes si se publica y se viola su intimidad conforme dicta la ley.

Atala Sarmiento niega intención erótica de foto

En un comunicado publicado en sus redes sociales, Atala contó que volvieron a escribirle a través de Instagram sobre la misma fotografía que le mandó a su esposo, por lo que aclaró que “no tiene ningún tipo de intención erótica”.

La expresentadora de Ventaneando reveló lo que hace en la imagen. “Soy yo saliendo de la ducha poniendo cara de broma. Me siento orgullosa de mi silueta de mujer en la imagen, me veo en buena forma y, lo más importante, proyecto felicidad”, dijo.

Asimismo, reveló que no sabe cómo fue hackeada ya que tanto ella como su pareja la eliminaron de sus teléfonos móviles. “No me da vergüenza ni temor que la vean porque luzco al natural como lo hace cualquier mujer después de un baño”, aunque no por eso permitirá que se reproduzca sin su consentimiento.

“A toda persona que intente difundir por cualquier medio, tanto electrónico como impreso y digital, será considerada como probable responsable del delito que se menciona en el artículo 199 octies del código penal”, apuntó.