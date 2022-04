‘Es una invasión a mi privacidad’: Ángela Aguilar responde a la filtración de sus fotos

“Me siento triste, defraudada”, dijo la cantante Ángela Aguilar por medio de un video en sus redes sociales como respuesta a la reciente filtración de unas imágenes en donde aparece junto al compositor René Humberto Lau Ibarra, mejor conocido como Gussy Lau, con quien se le ha relacionado sentimentalmente.

Aunque quien es 15 años mayor que ella aseguró que su romance empezó hace unas semanas, la intérprete de ‘Ahí donde me ven’ se limitó a expresar su sentir al identificarse con las mujeres que diariamente son violentadas y a las cuales mostró su apoyo.

“Por primera vez me puedo identificar con las mujeres que sufren este tipo de abuso porque hay a quienes casi se les acaba la vida con una imagen que fue publicada sin su consentimiento”, apuntó Aguilar, quien señaló a una persona cercana de sacar a la luz las imágenes con las que ella no estuvo de acuerdo.

Las consecuencias, contó la joven, van desde afectar el ámbito profesional a su vida económica, personal, familiar y amorosa. Aunque comentó en el video que asumía parte de la responsabilidad, recordó que sus papás le enseñaron a mantenerse libre de escándalos y hablar con su música y su voz, por lo que antes no era consciente de lo que podía ocurrir con su carrera.

“Me siento violentada, violada de la posibilidad de tener mi propia privacidad y yo poder decidir sobre mi vida, mi cuerpo, mi imagen. Me duele trabajar tanto desde tan chiquita para que una cosa así lo afecte. Esto va mucho más allá. Es una invasión a mi privacidad, a mi derecho de escoger qué anuncio o que no anuncio, qué digo o que no. Yo creo que ya me merezco tener esa opción de decidir si voy a salir en una relación o no”, agregó.

Ángela compartió estar vulnerable en un tiempo que dedicará a reevaluar sus decisiones acompañada del amor de su familia, ya que ni ella ni su linaje o apellido se merecen estar en medio de la polémica.

“¿Cómo es posible que me han robado mi voz en esto que es tan mío? Estoy aprendiendo, estoy creciendo, ya se lo que no quiero hacer y no he tomado ninguna decisión. Sé quién soy”, expresó.

La ley Olimpia

En 2019, la Cámara de Diputados aprobó la ley Olimpia, una serie de reformas que reconocen la ciberviolencia con sanciones entre 1 a 6 años de prisión y una multa entre las 200 y las 500 Unidades de Medida y Actualización a quienes violen la intimidad sexual a través de medios digitales.

Aunque este delito se enfoca principalmente al contenido íntimo sexual, también aplica a la violación de la privacidad sin el consentimiento, así como al acoso, hostigamiento, amenaza o vulneración de datos.