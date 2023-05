Eduin Caz habla sobre la muerte de su abuela: ‘Uno de los fines de semana más duros de mi vida’

Este 30 de mayo, Eduin Caz compartió a través de sus redes sociales que su abuela, a quien llamaba ‘mamá Tomasa’, falleció el fin de semana pasado, mientras él se encontraba de gira en Estados Unidos.

A través de sus redes sociales, el vocalista de Grupo Firme compartió una serie de fotos y videos en el panteón donde enterraron a su abuelita, ubicado en Culiacán, además de algunas imágenes pertenecientes a los shows que dio en Los Ángeles y Chicago.

“Aquí es donde se hizo realidad el dicho ‘El show debe continuar’. Uno de los fines de semana más duros de mi vida”, inició a contar Caz.

El cantante compartió que la noche del 27 de mayo dio un concierto con Grupo Firme en el SoFi Stadium, y ese mismo día fue cuando su abuela falleció.

“La misma noche que estaba lleno de alegría rompiendo un récord en la ciudad de Los Ángeles fue la misma noche que mi abuela falleció. Hice lo posible por tener una buena cara y alegrarles la noche por que ustedes a eso van a divertirse y creo que se logró ese objetivo”, aseguró el intérprete de ‘Ni el dinero ni nada’.

Publicación de Eduin Caz en Instagram. (Foto: Captura de pantalla)

Sin embargo, no pudo regresar a Culiacán ya que seguía con compromisos de trabajo en el país vecino: Una presentación musical en el festival Sueños.

“Y después Chicago un festival tan importante llamado SUEÑOS y que me tocara cerrar el evento no podía cancelar si no salir con toda la actitud. Y traté de hacer lo mejor que pude”, señaló Eduin Caz, quien agradeció a todos sus seguidores por las muestras de cariño y el apoyo que le han dado.

Eduin Caz anunció muerte de su abuela en pleno concierto

El Festival Sueños 2023, donde Grupo Firme cerró el segundo día, fue el escenario donde, casi al final de su presentación, Eduin Caz compartió la triste noticia con las y los asistentes.

“Justamente ayer en la madrugada falleció mi abuela y me enteré por otras personas porque no me habían dicho por que yo soy muy sentimental aparte es como mi abuela la que más quiero, entonces estoy triste pero muchísimas gracias por estar aquí, espero se la hayan pasado de lo mejor”, explicó durante el show donde se lanzó y lo dejaron caer.

Eduin Caz está de luto, anuncia que querido familiar murió pic.twitter.com/8JOQTP0bI8 — Lo + viral (@VideosVirales69) May 30, 2023

Al final del concierto, señaló que este se lo dedicaba a ‘mamá Tomasa’, como le decía de cariño. “Este concierto se lo dedico a mi mamá Tomasa que se encuentra en el cielo ahorita en estos momentos”, dijo mientras el público le aplaudía su presentación.