Eduin Caz, de Grupo Firme, presume su lujoso jet privado: ‘Es una nueva etapa’

Este 10 y 11 de marzo Grupo Firme hará su cierre de gira Enfiestados y Amanecidos en el Foro Sol. Tras casi cuatro meses alejado de los escenarios debido a complicaciones de salud y operaciones, Eduin Caz, vocalista de la banda, regresa a su ritmo de trabajo y, como parte de su celebración, compartió en redes sociales su nuevo jet privado y personalizado.

A través de una publicación en Instagram, Eduin ‘presumió' su reciente adquisición: un avión privado que utilizará para sus giras con Grupo Firme.

Si bien no es la primera vez que el cantante utiliza jets para sus viajes, a partir de ahora podrá hacerlo en uno propio.

Así es el avión privado de Eduin Caz

En un rojo brillante contrastan algunos acabados de líneas negras en la superficie del jet, pero lo que más llama la atención es el apellido del cantante en la lateral de la cola del avión.

Un carrete de ocho fotografías narra la celebración de Eduin Caz, quien aseguró que su nuevo artículo de lujo es un sueño cumplido.

“Sueños que se cumplen. Y primero mi Dios voy por unos cuantos más”, escribió el cantante en el posteo.

Con diversas poses, el cantante lució varios ángulos de su jet, que se encuentra resguardado en algún hangar de la Ciudad de México.

“Gracias por tanto cariño, familia, este logro es de ustedes también. Cuando vean un puntito rojo en el cielo sepan que soy yo”, escribió el intérprete.

Foto: Instagram @eduincaz

Foto: Instagram @eduincaz

Foto: Instagram @eduincaz

Eduin Caz y su ‘nueva’ vida

Durante la entrega de los Premios Los Nuestro, Eduin dio un agradecimiento a su exesposa. El mensaje desconcertó a los fans y reforzó los rumores acerca de una posible ruptura.

“Se los quisiera dedicar más que nada a mi exesposa que la verdad ha sido un gran pilar en mi vida y se merece estos premios, entonces también son para ella, gracias. ¡Siempre te voy a amar, chiquita preciosa!”, expresó ante el público.

Pero fue algunos días después cuando el cantante confesó durante una transmisión en vivo que, en efecto, se había separado de Daisy Anahy.

Al respecto el vocalista de Grupo Firme confesó que fue Daisy quien había tomado la determinación del rompimiento, pero dijo que está haciendo el intento para que regresen.

“Cómo me dan risa las páginas de chismes, puras p... dicen… Si yo dediqué esos premios es porque yo ando haciendo mi luchita, es un logro especial para mí, yo se los dediqué, yo le dije ‘siempre te voy a amar chiquita’, qué te puedo decir, me dejaron, yo ando haciendo mi lucha. ¿A poco no te gustaría que te dedicaran algo ch...?”, increpó a los internautas.

Tras algunas semanas de las últimas declaraciones relacionadas con su distanciamiento con Daisy Anahy, con quien espera su tercer hijo, Eduin dijo a sus seguidores en una historia de Instagram que este acontecimiento significaba una nueva etapa en su vida y agradeció la respuesta de los fans al sold out en el Foro Sol el próximo 10 de marzo.

“Para mí es como el principio de una nueva historia, de una nueva etapa después de tres operaciones, después de casi cuatro meses de estar fuera de los escenarios”, detalló el cantante.