¿Amor a primera vista?: Así se conocieron Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo

En las últimas semanas varias parejas de la industria del entretenimiento, como Andrea Legarreta y Erik Rubín, han anunciado su separación. A raíz de ello, surgieron rumores sobre una posible ruptura entre la cantante Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez.

Sin embargo, en una entrevista con el programa Ventaneando, Alessandra Rosaldo habló de su matrimonio con el histrión y descartó las suposiciones.

“Estamos viviendo como una etapa como de muchos cierres de ciclos, quizás eso es lo que está sucediendo a nivel general, yo me encuentro muy bien, o sea, no me voy a separar, estoy bien, en familia, muy contentos”, compartió entre carcajadas la mexicana.

¿Cómo se conocieron Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez?

Eugenio Derbez es un actor mexicano que ha sido reconocido por sus roles en producciones como La familia P. Luche (2002), No se aceptan devoluciones (2013), CODA (cinta ganadora al Oscar como ‘Mejor Película’ en 2022).

Alessandra Rosaldo, cuya carrera en los escenarios se consolidó en la agrupación Sentidos Opuestos, también ha tenido algunos papeles en la actuación con apariciones en producciones como DKDA (1999) y Aventuras en el tiempo (2001).

Las celebridades se conocieron en 2005, cuando el intérprete de Mushu invitó a la exDKDA a participar en un capítulo especial de la producción de Vecinos. Era la primera vez en la que ambos actores participaban en aquella serie.

A pesar de ello, Alessandra Rosaldo reveló en Tu-Night con Omar Chaparro que ambos ya se conocían desde antes, pero que en la grabación de Vecinos sintieron algo diferente.

“Eugenio es completamente diferentes a los hombres con los que me he relacionado. Ya nos conocíamos, pero algo sucedió el día que me invitó a participar en Vecinos”, expuso la mexicana en el programa de Omar Chaparro.

También reveló que, sintió “amor a primera vista” cuando trabajó con Eugenio Derbez en Vecinos: “ese día fue como de ‘hola’, algo muy extraño. Fue totalmente mutuo, de verdad fue casi amor a primer vista”, confesó la cantante.

En una entrevista, hace cuatro años, del programa de Hoy Alessandra Rosaldo explicó que su relación romántica con el mexicano no empezó hasta un año después de haber participado juntos en el episodio especial que grabaron.

“Siete meses, cada quien tenía una vida hecha”, explicó la mexicana cuando le preguntó sobre el momento en el que se volvieron a ver después de su aparición en Vecinos. Su romance se formalizó en 2006 y en 2012 se casaron en un recinto de la Ciudad de México.

Actualmente viven juntos en Los Ángeles, EU, y comparten la crianza de su hija Aitana, de ocho años.