‘Voy a hacer lo que tenga que hacer’: Multan a PAZ por entregar despensas para convertirse en partido

El INE multará a Construyendo Sociedades de Paz, A.C., una agrupación política mexicana impulsada por figuras como Hugo Eric Flores, por entregar despensas a cambio de afiliaciones.

El Instituto Nacional Electoral (INE) multará a la organización Construyendo Sociedades de Paz (PAZ) por entregar despensas a ciudadanos de Jalisco a cambio de afiliarse.

PAZ, fundada por el diputado plurinominal de Morena, Hurgo Eric Flores, y por muchos de los simpatizantes y militantes del extinto Partido Encuentro Social (PES), busca convertirse por tercera ocasión en un partido político.

Se trataría de la primera sanción de la autoridad electoral antes de decidir, en un mes, a qué organizaciones entrega el registro para convertirse en partidos.

Fue la Unidad Técnica de Fiscalización la que descubrió la entrega de dádivas.

Hugo Éric Flores, diputado plurinominal de Morena, es el fundador de PAZ, organización creada de los restos del PES que busca convertirse en partido político. (Cuartoscuro: Mario Jasso)

Las autoridades visitaron a 85 personas que presuntamente habrían recibido una despensa de PAZ, sin embargo, solo encontraron a 24, de las cuales únicamente 17 reconocieron que sí obtuvieron una despensa.

Para obtener el registro como partido político ante el INE, y tener derecho al uso de recursos públicos, la ley exige la celebración de al menos 200 asambleas distritales y la afiliación de mínimo 256 mil 30 simpatizantes.

PAZ alcanzó la cifra de 285 asambleas y afilió a 268 mil personas en todo el país.

Es la organización que pretendía usar las siglas de Claudia Sheinbaum

Cabe recordar que la presidenta Claudia Sheinbaum impugnó el uso de las siglas de Construyendo Sociedades de Paz (CSP) ante el INE, alegando confusión para la ciudadanía respecto a sus propias iniciales.

“¿Cómo una organización lleva las siglas de la presidenta? Por eso la Consejería presentó esta solicitud; vamos a ver ahora en el Tribunal, digo, mis siglas no son tan conocidas, pero imagínense que un partido político se llamara AMLO. ¿Cómo que CSP? No se puede utilizar”, dijo la mandataria en su conferencia matutina del 20 de febrero.

La queja llevó a la Sala Superior del Tribunal Electoral (TEPJF) a prohibir su uso, revocando el desechamiento que había dictado la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE) del INE respecto de la queja presentada por la titular del Ejecutivo federal.