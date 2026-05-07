La presión que México dice no sentir

Hay momentos políticos que no pueden entenderse desde un solo evento. Se vuelven legibles cuando las piezas, aparentemente dispersas, empiezan a mirarse bajo una misma lógica de supervivencia.

En las últimas semanas, el tablero mexicano ha registrado movimientos que, por separado, pueden parecer administrativos o de rutina: relevos en la Cancillería, el ascenso de un perfil especializado en América del Norte, la llegada de Ariadna Montiel a la dirigencia de Morena, el paso de Luisa María Alcalde a la Consejería Jurídica de la Presidencia y la prisa legislativa por cerrar pendientes de la reforma judicial.

Vistos aisladamente, cada uno tiene explicación. Vistos en conjunto, bajo la sombra del caso Rocha Moya, empiezan a parecer algo más: una reacción del sistema.

El error de la discusión pública ha sido reducir el caso a la superficie inmediata: si hay pruebas, si hay persecución política, si hay soberanía o si hay intervención. Todo eso importa, pero no agota el problema. Lo relevante no es sólo el expediente, sino la forma en que las estructuras de poder empiezan a comportarse frente a él.

Un síntoma de ese cambio está en la licencia política. Durante años, pedir licencia fue parte natural de la mecánica electoral mexicana. Gobernadores, senadores, alcaldes y funcionarios se separaban temporalmente del cargo para competir, negociar o medir fuerza. Era un puente hacia otro espacio.

Hoy, el cálculo cambió.

Si separarse del cargo implica perder fuero, abrir vulnerabilidades jurídicas o quedar fuera del blindaje institucional, la licencia deja de ser un trámite y se convierte en una zona de exposición.

Muchos aspirantes van a pensarlo dos veces antes de moverse. No por falta de ambición, sino porque el cargo dejó de ser sólo plataforma: ahora también es armadura.

Ahí importa mirar desde dónde viene la presión. El Distrito Sur de Nueva York no es una fiscalía federal cualquiera. Su peso no radica en una superioridad moral, sino en su método: históricamente ha construido expedientes donde crimen, dinero y poder terminan cruzándose.

Desde casos contra estructuras de la mafia italiana hasta FIFA Gate, Jeffrey Epstein y redes financieras transnacionales, su lógica rara vez se detiene en el individuo; suele seguir flujos, protecciones, facilitadores y estructuras.

Por eso el caso Rocha no puede leerse únicamente como la crisis de un gobernador. Si el expediente intenta describir redes de protección política, instituciones penetradas, control territorial y cooperación entre funcionarios y crimen organizado, entonces la pregunta deja de ser sólo quién es culpable. La pregunta se vuelve más incómoda: qué sistema permitió que algo así pudiera operar.

Mientras en México el discurso intenta encapsular el caso en una persona, Estados Unidos parece estar observando patrones. Esa diferencia es crítica. Reducir el daño a un sujeto permite contener el costo político; mover la conversación hacia las estructuras obliga a preguntar quiénes se beneficiaron, qué instituciones fallaron y qué tan extendida puede estar la red.

Eso ayuda a entender por qué los movimientos recientes tienen otro peso. No prueban una conspiración. Pero sí sugieren que el sistema político percibe una presión distinta y busca cerrar filas, ordenar su frente jurídico, controlar su partido y acelerar piezas institucionales antes de que el entorno internacional se vuelva más agresivo.

La imagen de Jamieson Greer señalando con dureza a Marcelo Ebrard condensó, sin probar nada por sí misma, un ambiente que ya existía: la relación bilateral dejó de moverse en carriles separados. Comercio, seguridad, fentanilo, T-MEC, instituciones y confianza política empiezan a formar parte de una misma negociación.

Durante años, México y Estados Unidos administraron sus tensiones por compartimentos: economía por un lado, seguridad por otro, política interna en otro más. Esa tregua parece agotarse.

Washington empieza a tratar la confiabilidad institucional como parte de su seguridad nacional. Y México, aunque públicamente lo niegue, parece moverse como si entendiera el tamaño del cambio.

ANTES DEL FIN

El caso Rocha no importa únicamente por lo que dice sobre un gobernador. Importa porque obliga a observar cómo reacciona el sistema cuando siente que ya no controla por completo la lectura de sí mismo.

Ahí empieza la verdadera crisis: no cuando cae una pieza, sino cuando todas las demás empiezan a moverse para no quedar expuestas.