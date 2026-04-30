De la cooperación a la confiabilidad

México puede entregar capos, capturar operadores, abrir canales de inteligencia y mostrar disposición para cooperar.

Pero si cada acusación contra un funcionario se convierte en un agravio contra el movimiento; si cada nombramiento pesa más por cercanía que por solvencia; si cada crisis se responde desde la identidad política antes que, desde la institución, entonces el problema ya no es de cooperación. Es de confiabilidad.

Ése es el fondo del nuevo momento bilateral. La acusación presentada en Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa y otros funcionarios no debe leerse como una sentencia anticipada.

Lo que exista tendrá que probarse en tribunales, con evidencia y debido proceso. Pero políticamente el golpe ya ocurrió: Washington ya no sólo pregunta si México coopera contra el crimen organizado, sino qué tan confiables son las instituciones mexicanas que aseguran hacerlo.

La cooperación puede ser episódica, negociable, incluso espectacular. Una captura se anuncia, una extradición se celebra, un operativo se presume. La confiabilidad, en cambio, no se proclama: se acumula.

Se construye cuando las instituciones actúan incluso si el señalado es cercano, incluso si el costo es interno, incluso si la decisión incomoda al grupo gobernante.

Y se erosiona cuando la primera reacción frente a una acusación grave no es separar Estado y partido, sino confundirlos.

Por eso resulta tan delicado que un funcionario acusado responda que el ataque no es sólo contra su persona, sino contra la 4T.

La frase puede servir puertas adentro, pero hacia fuera produce el efecto contrario: convierte una imputación individual en señal de pertenencia.

En lugar de dejar que el expediente siga su curso institucional, lo absorbe en una causa colectiva.

Y cuando la causa absorbe al expediente, la sospecha deja de recaer sólo sobre una persona: empieza a proyectarse sobre la capacidad del sistema para investigarse a sí mismo.

La frase de López Obrador —aquella del “90% honestidad y 10% experiencia”— merece una lectura menos obvia.

En su origen no fue una defensa de la ineptitud, sino una impugnación moral a una élite que presumía credenciales mientras administraba privilegios.

Tuvo fuerza porque tocó una verdad histórica: México estaba harto de expertos sin ética, de funcionarios preparados para justificar abusos, de una tecnocracia que hablaba de eficiencia mientras dejaba intactas demasiadas desigualdades.

El problema vino después, cuando esa reivindicación moral empezó a operar como criterio suficiente para gobernar.

La honestidad es indispensable, pero no sustituye al Estado. Es condición mínima, no política pública. Un país necesita funcionarios honestos, sí, pero también capaces de negociar, anticipar crisis, administrar instituciones, resistir presiones y responder con solvencia cuando el entorno se vuelve hostil.

Si la honestidad se confunde con cercanía, la cercanía con lealtad y la lealtad con blindaje, una consigna moral termina convertida en fragilidad institucional.

Estados Unidos no evalúa la pureza narrativa de ningún gobierno. Evalúa riesgos: aduanas, fiscalías, policías, consulados, gobiernos estatales, jueces, puertos, carreteras, cadenas de suministro, seguridad jurídica, cumplimiento regulatorio.

En plena revisión del T-MEC, con migración, fentanilo, aranceles, inversión y frontera sentados en la misma mesa, el crimen organizado deja de ser sólo un asunto policial. Se vuelve también una variable de confianza económica.

Ahí está el cambio de fase. Durante años, México pudo administrar tensiones con Estados Unidos mediante gestos de cooperación.

Hoy esos gestos parecen insuficientes si no vienen acompañados de algo más profundo: instituciones profesionales, verificables, capaces de actuar sin pedir permiso al movimiento, al partido o al grupo que llevó a alguien al cargo.

Antes del fin

La soberanía no se defiende encubriendo, ni aceptando sin pruebas lo que diga otro país. Se defiende con Estado: con investigaciones propias, debido proceso y una distancia nítida entre responsabilidad penal y pertenencia partidista.

Se defiende demostrando que la justicia no cambia de velocidad cuando el acusado es aliado o adversario.

México ya no está sólo ante una exigencia de cooperación. Está ante una prueba de confiabilidad.

Y esa prueba no se responde con lealtad, identidad ni agravios. Se responde con instituciones capaces de hacer lo más difícil en el poder: revisar a los propios sin convertir cada expediente en una guerra contra la causa.