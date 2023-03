Sasha Sokol y su lucha contra el abuso: ‘Hablar y denunciar me están ayudando a sanar’

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la cantante Sasha Sokol recordó que hace un año –el 8 de marzo de 2022– se decidió a acusar públicamente al productor Luis de Llano de abuso y grooming al mantener un noviazgo con ella cuando era menor de edad.

La exintegrante de Timbiriche reflexionó sobre lo que ha pasado en su vida luego de aceptar que estuvo inmersa en una “relación asimétrica y abusiva” cuando era una niña, que llevó a los tribunales a través de una demanda. “El daño que me causó me acompaña ahora como mujer”, explicó a través de sus redes sociales.

Sasha asegura que durante estos meses ha descubierto que no está sola, pues se fortalece de quienes creen en sus palabras y le han demostrado apoyo; sin embargo, sabe que hay mucho por hacer para que la sociedad respalde a las víctimas.

“Hablar y denunciar me están ayudando a sanar. He descubierto una red solidaria de personas que luchan todos los días contra la violencia infantil, acompañando a las víctimas y persiguiendo a los culpables para llevarlos ante la justicia. Las historias son desgarradoras, su trabajo es difícil: pero es peor presenciar el sufrimiento y no hacer nada”, escribió.

Luis de Llano se siente intocable: Sasha

La intérprete de ‘Rueda mi mente’ considera que levantar la voz no es fácil por el riesgo de sufrir violencia e impunidad. “Más víctimas estarán dispuestas a hablar, a medida que construyamos una sociedad con mayor empatía que no normalice la violencia”.

El proceso es doloroso, pero ayudará a que los abusadores no se escondan en el silencio, como refiere que ha hecho el productor musical. “He tenido que enfrentar muchas cosas, como la vergüenza de haber sido abusada, la desvergüenza de un abusador que se siente intocable y la revictimización por parte de quienes cuestionan mi historia”, añadió.

Por eso invitó a sus seguidores a tomar una postura, ya que asegura que no hacerlo también es posicionarse. “Si ante la injusticia permaneces neutral, estás del lado del agresor (…) Hay quienes justifican a mi abusador y su conducta. No debemos normalizar y buscar excusas; debemos señalar, denunciar y llamar a los abusadores por su nombre. La vida de muchos menores está de por medio”.