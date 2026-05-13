Asesinan a María Lucía Mora, dirigente de Morena en Valle de Allende, Chihuahua

La dirigente de Morena en Valle de Allende, Chihuahua, fue asesinada al llegar a su domicilio en un ataque armado.

María Lucía Mora, coordinadora de Morena en Valle de Allende, Chihuahua, murió este martes en un ataque armado cuando la líder local del partido guinda bajaba de su vehículo para ingresar a su domicilio.

El ataque se registró en la colonia Nicolás Fernandez y vecinos alertaron al 911. Cuerpos de emergencia llegaron al lugar de los hechos pero Lucía Mora ya no contaba con signos vitales debido a los múltiples impactos de bala.

De acuerdo con los reportes, la víctima viajaba acompañada de su esposo, quien también resultó lesionado y fue trasladado de emergencia a un hospital.

La zona fue acordonada para que los peritos puedan resgardar las evidencias del crimen. La Fiscalía General del Estado (FGE) será la instancia que lleve a cabo las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento las autoridades no han reportado detenidos. La noticia de la ejecución de la dirigente y maestra de profesión generó conmoción entre la militancia de Morena, quien exigió justicia.

Otro hecho de violencia política ocurrió el 11 de mayo en Veracruz, donde fue asesinado Noel Torres Martínez, excandidato del PRI en Chicontepec.

El estado de Chihuahua está en el centro de atención luego de que por la mañana Morena anunciara una marcha para exigir el juicio político contra la gobernadora Marua Campos debido a que habría permitido a agentes de la CIA participar en operaciones de seguridad para desmantelar narcolaboratorios de fentanilo.

“Vamos a plantear el juicio políticoy lo vamos a acompañar de la movilización social, no politizamos el tema, al contrario, desde el primer día se planteó un informe que no ha llegado”, declaró la dirigente de Morena, Ariadna Montiel.