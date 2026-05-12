Abróchense los cinturones: AICM promete mejoras para taxis consesionados tras amenazas de protestas

Taxistas permisionarios del AICM convocaron a una mega movilización para exigir a las autoridades el cumplimiento de acuerdos.

El Grupo Aeroportuario Marina, que opera el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), reiteró su disposición al diálogo con taxistas permisionarios, luego de que estos anunciaran una megamanifestación para exigir el cumplimiento de acuerdo.

“Grupo Aeroportuario Marina informa que mantiene abiertos los canales de comunicación con los representantes de los taxis permisionarios, a fin de atender sus planteamientos dentro de un marco de legalidad, respeto mutuo y colaboración institucional”, indicó el AICM en un comunicado.

De acuerdo con los reportes, los taxistas habían acusado que las autoridades buscarían tener mayor control sobre el dinero generado por la venta de viajes dentro del aeropuerto por medio de medidas que podrían afectar la forma su operación actaul.

Los trabajadores expresaron que dichas acciones favorecen a aplicaciones como Uber o Didi, al permtir su presencia y operación dentro del AICM.

Por estos motivos, las autoridades del aeropuerto dieron a conocer las acciones realizadas a la fecha con el fin de mejorar el servicio para los pasajeros. Estas son:

Trabajos de rehabilitación de infraestructura, accesibilidad, iluminación y videovigilancia en andadores peatonales y puntos de ascenso y descenso de pasajeros, con el fin de que las personas usuarias elijan el transporte de su preferencia en sitios cercanos a ambas terminales.

en andadores peatonales y puntos de ascenso y descenso de pasajeros, con el fin de que las personas usuarias elijan el transporte de su preferencia en sitios cercanos a ambas terminales. Para propiciar mejores tarifas , se han realizado gestiones ante la autoridad competente para reducir las contraprestaciones aplicables a los permisionarios del servicio de taxi autorizado dentro del AICM, mismas que ya fueron aprobadas.

, se han realizado gestiones ante la autoridad competente para reducir las a los permisionarios del servicio de taxi autorizado dentro del AICM, mismas que ya fueron aprobadas. Modernización y fortalecimiento del servicio de taxi mediante la incorporación de herramientas tecnológicas, lo que representa una oportunidad de mejora y beneficio para todas aquellas agrupaciones que decidan adherirse a los procesos de actualización e innovación operativa, permitiendo optimizar la atención a los usuarios, fortalecer la seguridad, agilizar los procesos y generar mayores condiciones de competitividad y eficiencia en la prestación del servicio.

Lo anterior, explicó el AICM, sin que ello implique “afectación alguna a la organización interna, administración o control que cada agrupación mantiene respecto de sus taxis permisionarios y de la operación propia de sus servicios autorizados”.

Respecto a las inquietudes relacionadas con plataformas digitales de transporte, el Grupo Aeroportuario Marina dijo: “se reitera que, cualquier decisión o adecuación normativa corresponde exclusivamente a las autoridades competentes y deberá apegarse en todo momento al marco jurídico aplicable”.

Añadió que privilegia la seguridad, el orden y la equidad en la prestación del servicio de transportación terrestre.

“Finalmente, Grupo Aeroportuario Marina refrenda su compromiso con la modernización ordenada y transparente del AICM, así como con la construcción de un modelo de movilidad eficiente, seguro y competitivo, en beneficio de las personas usuarias”, finalizó.