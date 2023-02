PERFIL: Ella es Daisy Anahy, empresaria y ¿ex? esposa de Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme

Un día, cuando salieron de ver una película de terror, Eduin Caz le preguntó a Daisy Anahy “¿entonces qué?, ¿quieres ser más que mi amiga?”. Así comenzó la historia de amor del vocalista de Grupo Firme, quien se casó con ella y con quien espera a su tercer hijo.

El relato de cómo se conocieron lo contó Daisy en una entrevista con el canal de Holy Milk: “Y yo así de ‘vamos a caminar’. No le respondí. Él se tenía que ir, su papá lo traía súper cortito, y entonces fue el: ‘¿qué?’. ‘No, pues sí’”.

La pareja se conoció en 2009, cuando ambos estudiaban la preparatoria en el Centro de Estudios Tecnológicos, Industriales y de Servicios (Cetis) 58, en Baja California. Contrajeron matrimonio en 2015 y un año después le dieron la bienvenida a su primer hijo; hace unos meses confirmaron que esperan a su tercer bebé.

Han estado juntos desde hace más de una década, en medio de constantes especulaciones sobre infidelidades y rupturas, la más reciente surgió luego de que el vocalista de Grupo Firme la llamó ‘exesposa’ durante la ceremonia de los Premios Lo Nuestro 2023, en la cual recibió varios galardones.

Eduin Caz se divorcia o sólo es publicidad? pic.twitter.com/KANNDwgM7K — Lo + viral (@VideosVirales69) February 24, 2023

¿Eduin Caz y Daisy Anahy se separan?

“Se los quisiera dedicar más que nada a mi exesposa que la verdad ha sido un gran pilar en mi vida y se merece estos premios, entonces también son para ella, gracias. ¡Siempre te voy a amar, chiquita preciosa!”, dijo Eduin al generar risas en los Premios Lo Nuestro.

Además, al ver la respuesta de sus seguidores, quienes hablaban sobre la ruptura y hasta lo acusaban de que era publicidad, el cantante publicó otra historia en Instagram donde explicó sonriente:

“Cómo me dan risa las páginas de chismes, puras p... dicen… Si yo dediqué esos premios es porque yo ando haciendo mi luchita, es un logro especial para mí, yo se los dediqué, yo le dije ‘siempre te voy a amar chiquita’, qué te puedo decir, me dejaron, yo ando haciendo mi lucha. ¿A poco no te gustaría que te dedicaran algo ch...?”.

Cabe destacar que ella estuvo celebrando los triunfos de Grupo Firme en la ceremonia en varias historias de Instagram, además de que él ha dado ‘like’ a sus publicaciones recientes, el pasado 14 de febrero compartieron imágenes juntos, celebrando.

Los comentarios surgen luego de que hace una semana Eduin anunció que el 28 de febrero lanza un nuevo tema a dueto con Luis R. Conriquez, publicó un adelanto de la letra con el mensaje: “Sabes que eres mía y yo tuyo solo que estás enojada, pero yo te encontento y pronto se te pasa”.

En la canción también dice: “Me vas a extrañar, te aseguro que vas a buscarme, yo aquí voy a esperarte, quién soy yo pa’ decir que no”. El clip fue comentado por su esposa, quien respondió: “Un amor como este”.

¿Quién es Daisy Anahy?

Daisy Anahy nació el primero de septiembre de 1994, es originaria de Sinaloa y desde la adolescencia conoció al vocalista de Grupo Firme.

Actualmente es una influencer con alrededor de 3.1 millones de seguidores en Instagram, suele subir fotografías de su familia, viajes y algunos de los productos que oferta. También comparte momentos relacionados con presentaciones de Grupo Firme.

La mexicana ha incursionado en la industria de los cosméticos con su propia colección dentro de una marca mexicana.

Daisy Anahy tiene una colaboración con los cosméticos de la empresaria Kenia Ontiveros. (Foto: Instagram / @anahydpg)

Se trata de ‘Anahy Collection’, que forma parte de la marca de productos de maquillaje Kenia Ontiveros: Beauty, fundada por una mujer originaria de Sinaloa. Los productos de Daisy solamente tienen envíos a México y destacan:

Kit de sombra de ojos Anahy: 662 pesos mexicanos.

Kit de rostro Anahy: 588 pesos mexicanos.

Lipstick líquido de Anahy: 588 pesos mexicanos.

Bolsa de maquillaje de Anahy: 698 pesos mexicanos.

Dentro de sus últimas publicaciones, Daisy Anahy ha compartido tutoriales de como se pueden aplicar algunos de los productos de Kenia Ontiveros Beauty.