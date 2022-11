Eduin Caz lloró durante concierto de Grupo Firme por su ‘hermano’ Giovanni

El pasado 5 de noviembre, Grupo Firme se presentó en Tijuana, tierra donde nació la agrupación, para dar un show muy especial; sin embargo, también hubo momentos donde la emotividad ganó, como aquel en el que Eduin Caz lloró arriba del escenario.

Lo anterior se supo gracias a un video que se hizo viral en TikTok, en el que aparece el cantante interpretando el tema ‘Ni el dinero ni nada’, cuando se le comienza a cortar la voz y aparece con los ojos vidriosos en las pantallas del Estadio Caliente, donde se llevó a cabo el show.

Después de algunos versos, el cantante pide un brindis para su amigo Giovanni, a quien siempre recuerda con aquella canción. “¡Salud por mi hermano que está en el cielo!”, dice Caz mientras se empina una lata de cerveza.

Siguiendo con la canción, hubo un momento donde se acerca uno de los integrantes de la banda a darle un abrazo, acción a la que se suman los demás; momentos después, se ve que dice algo Eduin, por lo que su hermano Jhonny Caz sigue con la canción, aunque unos versos después ‘se le une’ de nuevo el vocalista.

En el video, de poco más de tres minutos de duración, hay comentarios que reafirman lo difícil que es perder una amistad, por lo que entienden el dolor que siente el artista.

¿Qué pasó con Gionanni y por qué la canción ‘Ni el dinero ni nada’ pone sensible a Eduin Caz?

‘Ni el dinero ni nada’ es una canción que, en realidad, decidieron sacar de su repertorio en los shows ya que a Eduin se le corta la voz cada vez que la interpreta. En Tijuana quiso hacer una excepción, aunque lo que querían evitar, pasó.

La razón se la contó a El Gordo y la Flaca, ya que le recuerda a su amigo Giovanni, quien fue asesinado luego de sufrir un secuestro.

“Era una de las canciones que le gustaba y últimamente no la puedo cantar; es muy difícil para mí cantarla. Me gana el sentimiento y me dan ganas de llorar porque se extraña”, dijo.

Asimismo, cocompartió que el tema lo grabó en su casa, que también para él era como su hogar ya que lo consideraba como un hermano. “Es algo delicado, él tuvo un secuestro, fue muy difícil, siempre andaba con él cuándo me salí de la casa, se le extraña mucho. Siempre me apoyó”, agregó.