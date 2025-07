‘Creían que eran míos, huelen igualito a Roberto’: La relación de Florinda Meza con los hijos de Chespirito

¿Fue sin querer queriendo? Las declaraciones de la actriz Florinda Meza sobre los hijos de Roberto Gómez Bolaños generaron controversia, sin embargo, la protagonista de El Chanfle aclaró que su relación con los descendientes del comediante ‘Chespirito’ es cordial.

A pesar de haberse referido a los hijos de Roberto Gómez como ‘defectos’, Florinda Meza compartió que en realidad: “él (...) no hubiera estado con alguien que no los respetara” y aseguró que sus declaraciones solo fueron una forma de hablar.

“Es muy fácil sacar de contexto las cosas, más ahora”, comentó sobre la polémica en sus redes sociales, pero, ¿cómo ha sido la relación de Florinda Meza con los hijos de ‘Chespirito’?

¿Qué opina Florinda Meza de los hijos de ‘Chespirito’?

La relación entre Florinda Meza y Roberto Gómez Bolaños comenzó cuando ambos trabajaban juntos en programas como El Chavo del 8 y El Chapulín Colorado; sin embargo, fue polémico, pues ‘Chespirito’ estaba casado con Graciela Fernández.

Con ella, el actor tuvo seis hijos: Cecilia, Marcela, Paulina, Roberto, Teresa y Graciela Gómez Fernández; por lo cual, el inicio de su relación fue sumamente complicado.

Florinda se sentía “repudiada” por las personas, en especial, por los hijos de Chespirito, quienes, desde su perspectiva, la veían como la causante de la separación de sus padres.

Florinda Meza, viuda de 'Chespirito', asegura amar a los hijos del actor. (Foto: Especial El Financiero)

“Yo sabía que, lógicamente, era repudiada, y tal vez hasta odiada en un momento dado por sus hijos. Tú eres la otra (...) La pérdida del matrimonio de sus padres, aunque tal vez ya se había perdido desde antes”, dijo en entrevista con la periodista de espectáculos Pati Chapoy.

Por lo cual, la relación entre ella y los hijos del comediante no fue sencilla, según reveló Florinda Meza en una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante.

“Al principio fue muy complicada (la relación con los hijos de ‘Chespirito’), yo no esperaba que me quieran, simplemente que me aceptaran y claro que me respetaran, porque todos debemos tener respeto a hacia los demás”, comentó.

Florinda Meza y Chespirito no tuvieron hijos. (Cuartoscuro).

A pesar de la situación, Florinda les tiene un gran amor a los hijos del creador de El ciudadano Gómez: “Siempre me he llevado bien con sus hijos, porque además, el que ama al árbol ama a sus hojas, y los seguiré amando. Me quieran o no, es independiente, es lo que yo siento”, comentó para el programa Despierta América.

¿Cómo es la relación actual de Florinda Meza con los hijos de ‘Chespirito’?

Poco a poco esta relación comenzó a ser más cercana, al grado que llegaron a confundir a Roberto Gómez Fernández, quien está detrás de la serie Chespirito: sin querer queriendo, como un hijo de Florinda Meza, según con la actriz.

“Él era nuestro muchacho, la gente común siempre creyó que Roberto y Paulina eran nuestros hijos”, comentó en la conversación con Pati Chapoy, en la cual aseguró que sería imposible no quererlos.

“Cómo no vas a querer a los hijos de alguien a quien amaste tan entrañablemente, por mi parte, siempre tendrá una buena relación, son los hijos del amor de mi vida, los nietos del amor de mi vida”, aseguró.

Florinda Meza dice que no quiere tener conflictos con los hijos de 'Chespirito' y está abierta a solucionar las diferencias. (Foto: Especial / Cuartoscuro).

Aunque se han hablado de presuntos problemas legales con los hijos del actor, en 2024, Florinda Meza desmintió las especulaciones en un comunicado compartido en sus redes sociales.

“Hasta el día de hoy, no he demandado a nadie, no es mi deseo y espero no verme en la necesidad de hacerlo, por ningún motivo. Nunca he buscado un conflicto con los hijos del amor de mi vida”.

Y durante la conferencia con motivo del estreno de Chespirito: sin querer queriendo, la serie de MAX, Roberto Gómez Fernández, comentó: “Platicamos todos los días, sí (hay una buena relación)”, con los medios de comunicación.

Además, en una entrevista con Pati Chapoy aseguró que ver a los hijos de actor era como volver a esta cerca de él: “saben igual y huelen igual que Roberto, Paulina, Graciela y Tere huelen igualito que Roberto, aunque se pongan perfumes”, dijo, pues incluso sus perritos se acercan a lamerlas.

¿Por qué Florinda Meza no tuvo hijos con ‘Chespirito’?

Florinda Meza deseaba ser madre junto a ‘Chespirito’; sin embargo, nunca realizó este sueño, debido a que el comediante se realizó una vasectomía luego de tener 6 hijos con Graciela Fernández.

“El destino es muy cruel con los enamorados (...). Él, Roberto, ya estaba casado y con 6 hijos. Y, ¡oh, tragedia!, se había hecho la vasectomía (...) ella, Florinda, decidió sacrificar su maternidad por estar con el amor de su vida”, dijo Meza en un video compartido en sus redes sociales.

Florinda Meza aseguró que abandonó su deseo de ser madre por estar con 'Chespirito'. (Foto: Archivo) (Cuartoscuro)

Además, en una entrevista con Despierta América comentó que Roberto Gómez Bolaños no quería tener hijos con ella, por el miedo de llegarlos a amar más que a los seis niños que ya tenía.

“Él decía: ‘yo adoro a mis hijos, pero tener un hijo de mi gran amor, no quiero correr el riesgo de amarlo más que mis propios hijos, porque lo sabría y el sentimiento de culpa no me dejaría vivir’”, recordó, tampoco deseaban que su bebé fuera visto como ‘un bastardo’.