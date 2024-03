‘¡Me lleva el chanfle!’ ¿Por qué Florinda Meza alista demandas por bioserie de ‘Chespirito’?

Roberto Gómez Bolaños falleció hace casi una década, pero sus personajes se mantienen vigentes en el cariño del público. La realización de una serie inspirada en su vida ha emocionado a sus fanáticos, pero no tiene entusiasmada a su esposa, Florinda Meza, quien ya expresó su desacuerdo y ejecutó acciones legales.

Max, la plataforma que reunió el contenido de HBO, Warner Bros. y Discovery, confirmó hace unos días el inicio de la producción de la serie llamada Sin querer queriendo, que cuenta con el respaldo del hijo del comediante, Roberto Gómez Fernández.

“Mi padre fue un pequeño hombre con un gran corazón. Y así, tendremos la tarea de mostrarle al mundo un ser talentoso y al mismo tiempo al padre, al esposo, al amigo, al hermano”, comunicó Gómez Fernández el año pasado.

Roberto Gómez Fernández es parte de las empresas que trabajan en la bioserie 'Sin querer queriendo'. (Foto: Cuartoscuro). (Galo Cañas Rodríguez)

¿Quién participa en la serie ‘Sin querer queriendo’?

La idea de hacer una serie que cuente la vida y obra de Roberto Gómez Bolaños, reconocido como uno de los mejores comediantes de todos los tiempos, fue puesta sobre la mesa desde 2019 por THR3 Media Group y Grupo Chespirito.

El Grupo Chespirito está encabezado por Roberto Gómez Fernández y se presenta como: “el equipo responsable de preservar y llevar el legado de Roberto Gómez Bolaños ‘Chespirito’ a las nuevas generaciones”.

En mayo del año pasado, HBO Max anunció la realización de la serie. Actualmente, Grupo Chespirito, THR3 Media y Perro Azul figuran como empresas productoras y WarnerMedia Direct como distribuidora.

“La historia de este artista que se ha ganado un lugar tan importante en el corazón de los latinoamericanos nos permitirá viajar con este contenido hacia todos los hogares de nuestra región”, apuntó Mariano Cesar, líder de Contenido de Entretenimiento General en Warner Bros. Discovery para América Latina y US Hispanic.

¿Qué dijo Florinda Meza sobre la bioserie de ‘Chespirito?

La viuda de Roberto Gómez Bolaños, Florinda Meza, hizo un video en el que expresa su desacuerdo con algunos aspectos de la realización de la serie para la que no fue requerida.

En el clip dice que no está inconforme con la producción sino con la manera en la que hablan de ella: “Sé de muy buena fuente que en esa biografía no se me trata con respeto y mucho menos con verdad, cosa que causaría un gran dolor a Robert, si aún viviera, ¿pero a quién le importa la autorización o la opinión de un muerto?”.

Además, reclama que no la han considerado como fuente de información sobre la vida de ‘Chespirito’: “¿O sea, tampoco importa la opinión y la autorización de la viuda que aún vive?”.

Florinda exige que su imagen no sea usada por cualquier persona y menos para lucrar: “Mi vida, mi nombre, mi trayectoria, mi poder de convocatoria son de mi propiedad, es mi identidad la que será usada y estará en entredicho”.

Pero la molestia fue más allá del video y Meza recurrió a instancias legales.

Florinda Meza asegura que no está en contra de la realización de la serie, pero reclama que no fue considerada para contar la historia. (Foto: Cuartoscuro). (Sara Ortíz)

Florinda Meza inició procedimiento legal por la serie ‘Sin querer queriendo’

La abogada que representa a la actriz, Mariana Olascoaga, habló con los medios sobre la primera audiencia administrativa de un procedimiento conciliatorio que sucedió el lunes: “Ella (Florinda Meza) no se opone que haya una bioserie del maestro Roberto Gómez Bolaños, lo único que quiere es que se haga correctamente y que se solicite la autorización a las personas que son titulares de estos derechos”.

La primera audiencia fue en torno a la participación de Maca Rotter, empresaria y amiga de Roberto Gómez Bolaños, por difundir información confidencial sobre el comediante.

De acuerdo con Ventaneando, la señalan por provocar “cuando menos, un irreparable e incuantificable daño moral en absoluto detrimento del patrimonio moral, emocional, íntimo y confidencial” de Florinda Meza.

La abogada no profundizó en detalles ni reveló si este procedimiento podría provocar una pausa o la cancelación de la serie porque depende de cómo avancen las negociaciones entre las partes.

¿Cuándo estrena la serie sobre la vida de Roberto Gómez Bolaños?

Max no ha informado cuándo será el estreno de la bioserie, pero se sabe que ‘Chespirito’ será interpretado por el actor mexicano Pablo Cruz.

¿Qué actores participan en la bioserie de ‘Chespirito’?

Los fanáticos de las decenas de personajes creados por Roberto Gómez Bolaños se preguntan si los actores originales de las emisiones serán parte de esta producción y hasta ahora, solo dos han confirmado que participarán.

Chespirito Pablo Cruz es el actor mexicano que interpretará a 'Chespirito' en la serie de Max. (Foto: @StreamMaxLA).

El actor Edgar Vivar, conocido por sus papeles de ‘el Señor Barriga’, ‘el Botija’ y ‘Ñoño’, dijo a la prensa hace unos días que, además de haber aportado información para la realización, aparecerá brevemente en la serie. Sin embargo, no interpretará a ninguno de los personajes que lo hicieron famoso, será Agustín P. Delgado, el director de cine que le dio el nombre de ‘Chespirito’ a Roberto.

Maria Antonieta de las Nieves, querida por interpretar a ‘la Chilindrina’, dijo el año pasado que fue Roberto Gómez Fernández quien la buscó para sumarse al proyecto: “no podía existir la serie de Chespirito si no tuviera a ‘la Chilindrina’, punto”.

Aunque todavía no hay un comunicado oficial sobre el resto del reparto, en Ventaneando revelaron el nombre de algunos actores involucrados en la historia: