Florinda Meza dice que no tiene dinero para su obra: ‘No fuimos los mejores pagados’

Florinda Meza, viuda de Roberto Gómez Bolaños, volvió a referirse a los pagos que le hizo Televisa por los programas en los que participó junto a ‘Chespirito’ al afirmar que no le alcanza para invertir en su obra de teatro La reina madre, que planea estrenar en el escenario de Broadway.

“Todo lo que invertimos el productor de Estados Unidos y yo para iniciar otra vez, empezamos en el 2020 y nos cerraron Broadway por la pandemia; trabajamos por Zoom esperando a que pasara y no pasó. Lo que necesito ahora son dólares”, dijo ante las cámaras de Sale el Sol.

Sin embargo, el proceso para retomar el proyecto es lento porque la actriz no cuenta con el capital que necesita. “Ojalá tuviera lo que la gente cree que tengo, ya habría ido. Está toda hecha y tengo productor, todo allá”, refirió luego que se afirmara que guardaba millones de dólares en el banco.

“Vivo de lo que me dan las rentas, tengo propiedades. Nosotros no fuimos los mejores pagados en Televisa y lo que tengo es gracias a que fui emprendedora y con lo que ahorrábamos cada obra de teatro que nos fue bien. Fui productora, yo soy de otro tiempo, cultura del ahorro”, añadió.

Florinda Meza ha trabajado en la obra 'La reina madre'. (Foto: Instagram @florindamezach1)

Florinda Meza no demandará por derechos de ‘Chespirito’

En una develación de una reciente producción teatral, aseguró que es Roberto Gómez Fernández, hijo de ‘Chespirito’, quien cuenta con los derechos de sus programas, por lo que no habían llegado a un acuerdo con la empresa televisiva para volver a transmitir El Chavo del 8.

“Su hijo, sin que yo me enterara, estuvo en acuerdos, pero parece que algo no cuajó”, dijo vía De primera Mano. Por eso argumentó que no está en posibilidades de negociar ni depende de ella. “Yo fui colaboradora en los programas, y debería ser con quien hablaran, no es cuestión de una herencia, es cuestión de derechos de autor”.