¿Qué dice la carta que le mandó ‘Chespirito’ a Eugenio Derbez? ‘Si no les gusta, que cambien de canal’

El productor Roberto Gómez Bolaños apoyó al comediante Eugenio Derbez cuando se deprimió porque su telenovela cómica No tengo madre fue descontinuada en la década de los 90.

A propósito de la nueva bioserie Chespirito: Fue sin querer queriendo, que se estrenó en Max, Derbez mostró en Instagram la carta que le envió el creador de El Chavo del Ocho para darle ánimos, la cual luego enmarcó y atesora.

“Cuando él ya era quien era, se tomó la molestia de escribirme una carta a mí que estaba empezando mi carrera para darme ánimos y para que no me sintiera yo deprimido por este primer gran fracaso en mi carrera y eso nunca lo voy a olvidar”, dice el actor en un video.

La serie de 'Chespirito: Sin querer queriendo' se estrenó el jueves 5 de junio por Max. (Foto: Especial / YouTube: Max Latinoamérica)

¿Qué pasó con la telenovela de Eugenio Derbez?

En 1997, Eugenio Derbez fue el productor y protagonista de la telenovela No tengo madre, donde interpretaba a Eligio Augusto Maldonado y a Julio Remigio Vasconcelos. En el reparto también estaban Natalia Esperón y Manuel Ojeda.

En la trama, Eligio sueña con ser comediante y se ve envuelto en un drama familiar: su madre le confiesa en su lecho de muerte que es adoptado y le da una pista para encontrar a la verdadera.

Derbez considera que el tono era “muy especial” por el tipo de humor: “era una telenovela muy diferente, a lo que se ha hecho y en un horario donde estaba rodeado de puras telenovelas, y era la audiencia, básicamente amas de casa, no le entendieron que había humor en la novela“.

El actor que da voz a Burro en Shrek considera que ese es “el trabajo creativo más importante” en su carrera, muy “arriesgado”; sin embargo, tras 40 episodios salió del aire: “Mi primer gran fracaso, me dio para abajo, me deprimió”.

Actualmente, la telenovela está en el servicio de streaming Apple TV.

Eugenio Derbez protagonizó 'No tengo madre'. (Foto: IMDb).

‘Chespirito’ respaldó el trabajo de Eugenio Derbez

Para 1997, Roberto Gómez Bolaños ya era una leyenda por Chespirito (1980), El Chavo del Ocho (1972) y El Chapulín Colorado (1973) y le externó a Eugenio que, si bien por varias razones como el trabajo no pudo ver toda la telenovela No tengo madre, consideraba que los comentarios le daban un “saldo francamente positivo”.

“He leído que, a raíz de que la telenovela salió del aire, tú te has sentido deprimido. ¡Y eso no se vale!“, expresó ‘Chespirito’ en el documento redactado en computadora con logos de Televisa.

La telenovela de Eugenio Derbez fue descontinuada tras 40 capítulos. (Foto: IMDb).

El esposo de Florinda Meza destacó que Eugenio se atrevió hacer un proyecto diferente: “No vayas a pensar que estas líneas constituyen algo así como ‘mi más sentido pésame’. (...) Hiciste algo sumamente valioso: intentar algo nuevo; algo diferente. Quien no tiene valor para hacer esto, que se quede en ese vasto terreno de la mediocridad, en el que están cómodamente asentados todos aquellos que ya han renunciado a la trascendencia”.

‘Chespirito’ no sabía si llamar a su telenovela “un fracaso”, pues rememoró el estreno de la ópera La Traviata, la cual fue “repudiada” por la crítica y el público dos veces, hasta su tercer relanzamiento, cuando fue un éxito: “¿Qué significa esto? Algo muy simple: el público también suele fracasar“.

Su mensaje terminó con consejos como que el rating es una consecuencia y no un fin, además de no buscar complacer: “No existe la fórmula del éxito; pero existen, en cambio, muchas fórmulas del fracaso. Y la mejor de éstas es tratar de halagar a todo mundo. Quien intenta satisfacer el gusto de todos, termina por obtener el disgusto de todos. Por tanto, no hagas concesiones”.

A su parecer, todo era cuestión de hacer proyectos que le causaran satisfacción y tener fe: “A los que no les guste, que cambien de canal, o que vayan a otro teatro o a otro cine (...) Intenta lo que para ti sea valioso y verás que, como ya lo has comprobado en más de una ocasión, transitarás por el sendero del éxito".