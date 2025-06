¿Quién es Nat Wolff, actor que apareció en una foto junto a Billie Eilish?

¿Salió de la friendzone? Nat Wolff y la cantante Billie Eilish aparecen en unas fotos durante un viaje a Venecia, Italia.

Anteriormente, la intérprete de ‘Ocean eyes’ declaró que el actor y músico estadunidense únicamente era su amigo.

Sin embargo, parece que eso cambió porque en las imágenes se dan un beso, lo que incrementó los rumores de un romance que surgieron en el 2024.

¿Cómo se conocieron Nat Wolff y Billie Eilish?

Nat Wolff y la cantante Billie Eilish coincidieron por primera vez en la ceremonia de los Premios Oscar 2024, cuando estaba nominada la artista canadiense: "Mi primera impresión real de ti, cuando te conocí, fue en la fiesta posterior a los Oscar, y estaba sentada en el sofá afuera, y simplemente apareciste“, declaró Eilish para Vogue.

Después colaboraron para las grabaciones del video musical del tema ‘Chihiro’, perteneciente al álbum Hit Me Hard and Soft, lanzado en mayo de 2024, en el clip el actor es el protagonista. Así comenzó su amistad.

“Yo elegí a mi amigo Nat, los de producción me dijeron que sí, pero me pidieron usar una doble para mi participación porque me tira y me avienta, así no me lastimaría, pero no, yo quería pelear con mi amigo, él se lastimó la muñeca y yo el cuello”, declaró para Exa en una entrevista de 2024.

Wolff aseguró que desde el primer momento cuando vio a Billie Eilish se sintió identificado con ella porque se dio cuenta del Síndrome de Tourette que padece la cantante.

“Billie, mi hermano y yo tenemos síndrome de Tourette y eso nos ha unido a todos, cuando la veía en entrevistas, pensaba ‘Es una de nosotros’, porque sabemos todas las maneras en que intentamos silenciarnos, relajarnos o suavizarnos para los demás, y lo bien que es no tener que hacerlo con ciertas personas”, declaró Nat para Variety en una entrevista publicada en octubre de 2024.

Los rumores de romance entre ellos surgieron luego del evento de iHeart Music Video Awards y luego de ser vistos al pasear en la ciudad de Nueva York en 2025.

Billie Eilish y Nat Wolff declararon ser "buenos amigos". (Foto: Instagram @natandalex)

¿Quién es Nat Wolff, ‘amigo’ de Billie Eilish?

Nat Wolff es un músico y actor estadunidense que nació en 1994 en Los Angeles, California, hijo del pianista Michael Wolff.

Desde niño les contó a sus papás acerca de su deseo de convertirse en un actor: “Con dos padres artistas, crecí sabiendo que el arte era lo más importante y que todo lo demás era secundario”, declaró en una entrevista para Complex en 2013.

Nat, junto a su hermano Alex, iniciaron con la comedia musical The Naked Brothers Band, de Nickelodeon, producida por Polly Draper, mamá de los hermanos Wolff.

Nat Wolff aparece en el video 'Chihiro' de Billie Eilish. (Foto: YouTube)

En 2022 desató rumores de un romance con la actriz Selena Gomez, con quien compartió créditos en la producción cinematográfica Behaving Badly.

Entre sus proyectos de actuación más destacados está su participación en la película Bajo la misma estrella, estas son otras películas y series donde apareció, además del video de ‘Chihiro’, de Billie Eilish:

Ciudades de papel

Death Note

Antes de conocernos

Behaving Badly

Escuadrón de la muerte

The naked Brothers band

Actualmente, Nat y Alex Wolff tienen un grupo musical, donde las canciones más populares son las siguientes, de acuerdo con Spotify.