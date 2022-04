Billie Eilish conoce a Lisa: La música las une en capítulo de ‘Los Simpson’

A sus 20 años, la cantante Billie Eilish ha ganado múltiples premios, tiene siete Grammy, dos American Music Awards, un Oscar por Mejor Canción Original (No time to die), además, este fin de semana es una de las apariciones estelares del Festival Coachella, su poderosa voz se extiende hasta las fronteras de la ficción: llega a Springfield en un capítulo de Los Simpson.

La cantante saltó a la fama con tan solo 14 años, cuando compuso con su hermano la canción que la llevaría a ganar su primer disco platino: Ocean Eyes, uno de sus éxitos virales. A partir de ello, Billie Eilish empezó a marcar su trayectoria musical con diversos temas, como: el single Six Feet Under (2016) o Bellyache, Bored (2017).

A través de una imagen publicada en su Instagram oficial, Disney Plus anunció que este 22 de abril estrenará por su plataforma de streaming el corto “Cuando Billie conoce a Lisa”.

Durante varias décadas, 33 temporadas, 722 capítulos, películas y cortos, la serie de comedia animada ha llevado a su universo amarillo a todo tipo de personalidades del cine, el teatro, la política y la música, como Lady Gaga, Green Day y Bad Bunny, quienes han tenido encuentros con Lisa, Bart, Marge, Homero y Maggie.

Esta ocasión es el turno de la joven compositora, quien se unirá en la serie a otra artista, Lisa Simpson, con quien aparece en el cartel publicado por Disney Plus en un estudio de grabación, mientras Billie canta frente al micrófono, ella toca el saxofón.

En la historia la intérprete de Ocean Eyes y su hermano Finneas encuentran a Lisa cuando busca un lugar tranquilo para practicar con su saxofón, por lo que la invitan a su estudio.

La aparición de la cantante forma parte de la cuarta colección de cortos que Disney ha creado de Los Simpson.

No es la primera vez que Billie Eilish tiene participación en Disney Plus, en septiembre de 2021 en dicha plataforma se estrenó en exclusiva Happier Than Ever: A Love Letter To Los Angeles – A Billie Eilish Concert Experience, con Gustavo Dudamel y la Filarmónica de Los Ángeles en el Hollywood Bowl.