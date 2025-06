La vez que Luis Fernando Peña fue atacado a bolsazos por una señora en el Metro: ‘Decía que era mi culpa’

Antes de escuchar el grito “¡Renataaaaa!“, el actor Luis Fernando Peña participó en la película Perfume de violetas con el personaje Jorge, papel que le trajo algunos problemas fuera de la ficción: una mujer lo golpeó porque creyó que las acciones de su personaje ocurrieron en la vida real.

Luis Fernando Peña participó en MasterChef Celebrity 2025, donde lo eliminaron en la semana 10 pese a ser uno de los favoritos.

Hace tiempo, el exparticipante de MasterChef estaba en la estación Centro Médico del Metro de la CDMX cuando una señora lo atacó mientras le decía: “por su culpa agredieron a su hermana”.

Luis Fernando Peña participó en 'Perfume de violetas', película de 2001. (Foto: IMDB)

¿Qué le pasó a Luis Fernando Peña?

En entrevista para El Financiero, el actor cuenta: “Hace muchos años salió Perfume de violetas en los cines, tenía como dos semanas del estreno de la película (2001), yo estaba en el Metro Centro Médico en los andenes mientras esperaba la llegada del tren y una señora me golpeó con su bolsa en varias ocasiones, me decía que por mi culpa agredieron a mi hermana, que yo la vendí”.

La reacción del protagonista de Amarte duele fue protegerse y cuando entendió el motivo de la agresión, entonces le explicó que solo era un personaje de una película.

“Yo no entendía qué ocurría y me preguntaba ‘¿Qué le pasa a esta señora?’, y en eso me dijo que yo era el de la película, qué iba a ver, pero la detuve y le dije ‘espéreme’, le expliqué que tengo mi hermana, pero no le hice nada malo, lo que vio era una actuación, esa anécdota está divertida, en su momento no, pero hoy sí”, explicó.

Pero, ¿qué hizo el personaje de Luis Fernando Peña en Perfume de violetas? El actor interpreta a Jorge, quien trabaja como ayudante de un chofer de microbús apodado ‘El Topi’. Él es hermanastro de Yessica, protagonista de la historia,

El joven le ofrece un trato a la adolescente: Tener relaciones sexuales con el chofer con quien trabaja Jorge a cambio de dinero, ella se niega.

En ese momento comienza la insistencia de Jorge y el acoso de ‘El Topi’, pero un día la secuestran, la someten y el conductor de microbús viola a Yessica. Jorge recibe el dinero y se compra unos tenis.

Luis Fernando Peña vivió una agresión en el Metro de la CDMX en 2001. (Foto: Instagram @luisfernandopena)

¿De qué trata la película ‘Perfume de violetas’?

La película Perfume de violetas, de la directora mexicana Maryse Sistach, retrata la vida de Yessica, una adolescente con problemas económicos que vive con su padrastro y su hermanastro Jorge (Luis Fernando Peña), quien la “vende” con uno de sus amigos.

A partir de este momento ella sufre abuso sexual poco después de ser expulsada de su escuela... una vez más.

Yessica conoce a Miriam en otra secundaria donde la inscriben y surge una “profunda amistad” donde comparten “comparten cuadernos, juegos, gustos, maquillajes y perfumes“, se lee en la descripción de la película en la página de la Cineteca Nacional.

¿Dónde ver ‘Perfume de violetas’?

La película mexicana Perfume de violetas está disponible en diferentes catálogos de distintas plataformas de streaming.

La primera opción es en Amazon Prime Video, la segunda es VIX Premium y finalmente está disponible en Apple TV, en las tres se requiere de una suscripción con costo.

Reparto de la película ‘Perfume de violetas’

El elenco de Perfume de violetas está integrado por actrices como María Rojo, quien apareció en las películas Rojo amanecer y El infierno. Este es el reparto de la producción: