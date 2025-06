Luis Fernando Peña afirma que participante de ‘MasterChef Celebrity’ no cumple reglas: ‘Por eso sacan a otros’

¡Renataaaa! Luis Fernando Peña, protagonista de Amarte Duele, aseguró que uno de los participantes de MasterChef Celebrity 2025 no cumplió con las reglas establecidas y está en el top 10 de la temporada.

LuisFer fue el eliminado 10 de MasterChef luego de no superar un reto donde estuvieron Leslie Gallardo, Carlos Quirarte, Anabel Ferreira, Plutarco Haza y Dani Valle.

Pero uno de ellos no hizo lo que le pidieron los jueces y a pesar de ello subió al balcón en múltiples ocasiones, aunque otros compañeros incurrieron en las mismas faltas y a ellos les costó la expulsión.

Luis Fernando Peña tuvo un reto por parejas junto a Leslie Gallardo en 'MasterChef Celebrity 2025'. (Foto: Cortesía)

Se trató de Anabel Ferreira, quien en el programa donde eliminaron a Isaías Espinoza no utilizó la masa en su platillo, requisito solicitado por los jueces de MasterChef Celebrity 2025.

“En un programa todos cumplimos la regla de ponerle masa al platillo, menos Anabel Ferreira y se quedó, tenemos el ejemplo de ‘Nicky’ Chávez, ella se fue porque no le puso leche condensada a su salsa en su reto de eliminación, es lo mismo”, declaró en entrevista para El Financiero.

Otro ejemplo citado por el actor de la serie Cada minuto cuenta fue cuando él ayudó al comediante Memo Ríos desde el balcón, pero la chef Zahie Téllez apoyó la eliminación del integrante de Los Clásicos porque “lo ayudaron”, pero a Anabel también y “en más de una ocasión”.

“El argumento de la chef Zahie Téllez para la salida de Memo Ríos fue que lo ayudaron desde el balcón y si fuéramos parejos entonces otras participantes de MasterChef Celebrity ya debieron salir desde hace mucho tiempo, esto era una regla, por eso dejé de ayudarlos, porque me llamaron la atención, me quedé con culpa y ya no lo hice”.

Luis Fernando Peña no estuvo de acuerdo en que Anabel Ferreira reciba ayuda de sus compañeros en 'MasterChef Celebrity' 2025. (Foto: Cortesía)

LuisFer argumentó que el apoyo para ‘El maestro Memo’ era por su integridad y para evitar accidentes en la cocina, a pesar de ello lo “regañaron” detrás de cámaras: “Me llamaron la atención detrás de cámaras por el riesgo de asomarme del balcón para ayudar al maestro Memo, yo defendí el argumento de que él ya no ve bien, no ve a más de 2 metros de distancia, escuchar mucho menos, era cuidarlo, que no se cortara”.

El actor Luis Fernando Peña consideró “sorpresivo” que a “estas alturas” del reality show, Ferreira pregunte cómo y cuánto tiempo tarda en cocerse una papa.

¿Eliminados de ‘MasterChef Celebrity’ 2025 regresan al reality show? Esto dijo Luis Fernando Peña

Lylo Fa, eliminada de MasterChef Celebrity, compartió un video en su cuenta de TikTok donde aparece junto a otros expulsados, entre ellos ‘Nicky’ Chávez y Luis Fernando Peña.

El actor de Perfume de violetas confirmó la reunión en el set del programa de TV y del regreso “de alguien” al reality show, pero no tiene los detalles.

“Nos mandaron llamará a todos los eliminados, nos pusimos la filipina, se habló de un probable momento habría un regreso de alguien, pero no sé cuántos, cuándo ni cómo, si tuviera la información no lo hablaría, lo evadiría (...) Me dejaron un rato con los demás, nos tomaron fotos y ya, fue todo lo que pasó en esa reunión”, explicó.

¿Cómo fue la salida de Luis Fernando Peña de ‘MasterChef Celebrity’?

Luis Fernando Peña preparó un último platillo con calabazas, pero su error fue dejar un molde de metal en el plato.

La chef Zahie Téllez lo consideró “inaceptable” y ese fue el argumento de peso para ser expulsado, aunque al principio el actor se sintió frustrado, al final se mostró agradecido.

“Me sentí un poco triste al final, pues todos pensamos en ganar, no fue el caso y no pasa nada (...) Al principio fueron lágrimas de coraje, de decepción, me equivoqué y por eso me fui, pero cuando volteo a ver a los chefs, a Claudia Lizaldi, a los del staff, a mis compañeros, que lloraban y estaban de pie mientras me aplauden, los del maquillaje, fue mucha nostalgia y muchas emociones, ahí entendí hice bien las cosas”.

El último platillo de Luis Fernando Peña en 'MasterChef Celebrity' 2025. (Foto: MasterChef'.

Luis Fernando Peña opina de la polémica de la hoja santa y la salida de ‘Chef en proceso’ de ‘MasterChef’ 2025

Isaías Espinoza ‘Chef en proceso’ se convirtió en el octavo eliminado de MasterChef Celebrity, programa donde la chef Zahie le comentó que la hoja santa sin blanquear era tóxica (es decir, sin hervirla).

Al principio, el youtuber defendió el uso de la hierba en su platillo, pero al salir continuó con videos donde habló del tema, algo que ‘LuisFer’ consideró “excesivo”.

“Debo reconocer que Isaías (Chef en proceso) defendió su punto, pero llegó el momento donde fue excesivo, eran demasiados videos y opiniones al respecto, eso al final del día no te deja bien parado (...) Yo lo veo así, como querer limpiar tu nombre y tu imagen”, mencionó en la charla con El Financiero.

Finalmente, el actor de teatro opinó que el influencer salió del reality por el sabor y consistencia del platillo, no por la hoja santa: “Perdón, pero Isaías no se fue por la hoja santa, se fue por su platillo, porque en su reto de eliminación puso demasiada manteca en la masa, esa era una de las reglas”.