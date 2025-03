‘Renata’ se olvidó de ‘Ulises’: Luis Fernando Peña revela que Martha Higareda no lo invitó a su boda

Una de las historias de amor que dejó huella en el colectivo mexicano fue la de Ulises y Renata en la película Amarte Duele (2002). Ahora, 23 años después de que sufriéramos con el ‘amor imposible’ de los protagonistas, ¿acabó la ‘relación’ entre Martha Higareda y Luis Fernando Peña?

Recordemos que hace unas semanas se realizó la boda de Martha Higareda con el empresario Lewis Howes y se armó ‘la pachanga’ con amigos y familiares tanto de la actriz como de su esposo, pero el gran ausente fue el actor Luis Fernando Peña.

Después de varias especulaciones sobre los motivos por los que el actor de La Sorpresa (2007) no asistió a la fiesta, por fin reveló que, en realidad, ni siquiera fue contemplado en la lista de invitados.

¿Por qué no fue Luis Fernando Peña a la boda de Martha Higareda?

Tan solo unas semanas después de Johanna, la hija de Arturo Elías Ayub se casó, llegó el enlace matrimonial de la actriz Martha Higareda y Lewis Howes, al que no fue su amigo Luis Fernando Peña.

Martha Higareda se casó con Lewis Howes en la Riviera Maya. (Foto: @lewishowes)

En un breve encuentro con medios de comunicación, el actor de Amarte Duele bromeó con el hecho de que ‘Ulises’ (su personaje en la película) no podía ver a ‘Renata’ (personaje de Higareda) casándose con otro.

“No, no fui a la boda de Renata (Martha Higareda). ¿Cómo quieres que vea que se está casando con otro? Obviamente no”, aseguró.

¿Luis Fernando Peña se enojó con Martha Higareda por no invitarlo a su boda?

Ya después aclaró que, en realidad, su inasistencia se debió a que ‘no fue requerido’ en la fiesta, algo que en realidad no le quita el sueño ni tampoco afectará su relación de amistad.

“La verdad es que no me invitaron, y no pasa nada. Yo entiendo que no siempre vas a estar invitado, y mi relación de amistad con Martha no se va a ir a la basura, ni se va a terminar porque no me invitó a su boda. Sería lo más ridículo que yo pudiera hacer”, explicó el actor.

Luis Fernando Peña no se enojó con Martha Higareda por no invitarlo a su boda. (Foto: Facebook @LUISFERNANDOPENAMX)

Amistad entre Martha Higareda y Luis Fernando Peña: ¿Alguna vez fueron novios?

Después de que ambos protagonizaron el filme Amarte Duele, la pareja que hicieron en la pantalla grande se hizo tan icónica que muchos pensaron que el amor podría traspasar la pantalla.

Lo cierto es que entre Luis Fernando Peña y Martha Higareda existe una buena amistad, aunque en una ocasión la actriz de Cásese quien pueda (2014) reveló que ella sí sintió ‘cositas’ por su coprotagonista en la película dirigida por Fernando Sariñana.

“Yo me metí mucho en el papel, porque era mi primer personaje y era un protagónico. Me lo tomé súper en serio, hice un ejercicio que era escribir un diario de todo lo que iba viviendo Renata conforme pasaba la historia en la película. Ese trabajo lo hice antes de filmar, entonces todas las escenas que íbamos haciendo con Luis Fer, yo siempre las sentí muy reales, yo sí sentía química”, mencionó Higareda con Yordi Rosado.

Martha Higareda reveló en una ocasión que sí sentía química amorosa con Luis Fernando Peña cuando protagonizaron 'Amarte Duele'. (Foto: Videocine)

Sin embargo, nunca hubo algo más entre ellos porque en ese momento Martha Higareda tenía novio, aclaró Peña en la misma entrevista, por lo que decidieron forjar una amistad que hasta el momento se mantiene fuerte, pese a que no se frecuentan.