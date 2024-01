‘¡Renataaa!’: ¿Por qué Luis Fernando Peña, de ‘Amarte duele’, fue hospitalizado de emergencia?

El actor Luis Fernando Peña, quien fue parte del elenco de Amarte duele (2002) fue internado este fin de semana por un padecimiento que lo llevó a recibir un tratamiento en una cama de hospital.

“Que dicen allá arriba que le baje al estrés y a la aprehensión... que todo fluya, que nada influya”, escribió el intérprete de 41 años, quien compartió en historias de Instagram una fotografía suya en la que muestra su mano derecha con una intravenosa.

¿Qué le pasó a Luis Fernando Peña?

Peña aclaró que su visita al hospital no fue de gravedad: “No se me espanten, todo está bien, ya me dieron de alta”, escribió en Instagram.

Su esposa Aly Noris también publicó en su red social una fotografía donde se observan sus manos al lado de Luis Fernando:

“Gracias a todos por estar al pendiente de mi papaíto, él está muy bien, solo necesita descansar de tanto trabajo que hemos tenido. Les mandamos un beso a todos”.

Peña, quien también ha actuado en proyectos como Clase 406, Suave patria, La dictadura perfecta y ¡Que viva México!, se casó con Aly Noris en 2022 y en conjunto crían a 3 hijos: la bebé que tuvieron de su relación, la hija que él tuvo con su expareja y el hijo que ella tiene de su relación anterior.

Luis Fernando Peña fue hospitalizado brevemente.

Aly Noris afirmó que Luis Fernando Peña estaba bien de salud.

Luis Fernando Peña denunció agresiones

Desde la década de los 90, Luis Fernando se ha mantenido muy activo como actor, tiene 112 créditos según IMDb y solo en 2023 actuó en varias series y películas: Mi Secreto, ¡Que viva México!, El Príncipe del Barrio, Pinches momias, Harina y Lotería del crimen, sin contar su participación en teatro.

A finales de noviembre de 2023, el actor estuvo bajo bastante tensión, incluso publicó en su red social un comunicado donde informaba el equipo de la puesta en escena Hablar o morir, donde participa, estaba recibiendo agresiones.

“Atentaron por segunda ocasión en contra del vehículo de nuestra productora, mismo acto que se cometió semanas atrás con el vehículo de la dramaturga y del director”.

Luis Fernando Peña se reunió con parte del elenco de 'Amarte Duele' en diciembre de 2023. (Foto: Facebook Luis Fernando Peña Mx)

Por ello, en el escrito el equipo pidió el apoyo de las autoridades: “Desafortunadamente, es la realidad que sucede en nuestro país, cuando un grupo de personas se reúne para hablar de un tema social importante como la violencia de género”.

Días después, Peña se vio en otra polémica, pues se dijo que corrió a la actriz y conductora Natalia Alcocer de la obra, lo cual desmintió en un video: “Jamás la corrí para la temporada larga, al contrario, fue una de las primeras que tomamos en cuenta, pero al hablar con ella, me dijo que no podía porque se iba a enfocar en sus hijas”.