¡Cásese quien pueda! Así conoció Martha Higareda a Lewis Howes, su prometido

¿También la cachó, como Ryan Gosling? La actriz mexicana Martha Higareda, protagonista de cintas como Amarte duele, No manches, Frida y Cásese quien pueda, va a contraer matrimonio por segunda vez: este fin de semana se comprometió con su novio, el empresario estadounidense Lewis Howes. En 2021, el amor tocó a su puerta, literalmente.

Lewis y Martha se encontraban en un evento de tres días llamado The Summit of Greatness, organizado por el empresario, donde ella estaba dando una conferencia este sábado, en ese momento él la sorprendió en el escenario con un anillo de compromiso.

“¡Ella dijo ‘sí’!”, escribió Howes en Instagram, “¡Sueño hecho realidad! ¡Gracias por hacer de este momento tan especial en mi ciudad natal en Ohio! Martha Higareda ha traído tanto amor y alegría a mi vida y no puedo esperar a ver lo que creamos juntos, amor”.

Martha Higareda y Lewis Howes se van a casar. (Foto: Instagram / @lewishowes).

¿Cómo empezó la relación de Martha Higareda y Lewis Howes?

En julio de 2021, Lewis Howes acababa de terminar su relación con la modelo Yanet García, cuando en medios de comunicación comenzó a especularse que ya había comenzado a salir con Martha Higareda, debido a que ambos acudieron la pelea de UFC entre Dustin Poirier y Conor McGregor.

En ese entonces, el luchador Justin ‘The Big Pygmy’ Wren publicó una fotografía durante el evento, donde se observaba a Lewis Howes abrazando a Martha.

Lewis Howes y Martha Higareda fueron vistos en un evento en 2021.

En una conversación con el canal de YouTube de Yordi Rosado, en octubre de 2021, Martha confirmó que eran pareja.

La actriz explicó que la primera vez que supo sobre Howes fue por una entrevista que le hizo Joe Dispenza, donde le llamó la atención: “entré a su Instagram y vi que tenía novia, y yo soy muy respetuosa de eso, y dije, ‘¡Ya! Nada, porque cero”.

Lewis Howes llegó a ser deportista a nivel profesional. (Foto: Instagram / @lewishowes)

Higareda comentó que él la contactó por Instagram, al ver que ya no tenía novia le contestó. Por casualidad, ambos estaban en México: él se encontraba en Playa del Carmen y ella en Tulum:

“Me mandó un mensaje por Instagram para invitarme a bailar salsa y yo en ese momento estaba en clases de eso. Llegó a la puerta de mi departamento en Tulum, cuando menos me lo esperaba, y coincidentemente tenemos vidas muy paralelas”.

Publicación de Lewis Howes en Instagram. (Foto: Captura de pantalla)

¿Quién es Lewis Howes?

Lewis Howes es un empresario estadounidense originario de Ohio, tiene 40 años.

En su juventud jugó de forma profesional en la Arena Football League, pues su sueño era ser jugador de la NFL, sin embargo, una lesión le impidió cumplir con su sueño. También practicó handball.

Años después se dedicó a los negocios y fundó SportsNetworker, una consultora de marketing de deporte en redes sociales, es CEO de Sports Executives Association, una página para ejecutivos enfocados en el deporte. También es escritor y coach motivacional.

¿Por qué se divorció Martha Higareda?

Esta sería la tercera ocasión en que le proponen matrimonio a la actriz mexicana, ya que según relató en 2021 en el canal de YouTube de Yordi Rosado, hace unos años estuvo a punto de casarse por presión social, puesto que su entonces prometido (no reveló su nombre) le pidió su mano frente a su familia, poco después de que su padre murió.

Sin embargo, Higareda explicó que lo terminó luego de 3 meses de decirle que sí, incluso tuvo que hacerlo en Central Park, mientras andaban en bicicleta, ya que estaban discutiendo y él no quería detenerse.

Luego de ello, Martha se casó con el actor Cory Brusseau en 2016, con quien hizo en proyectos en conjunto, como No manches, Frida y Todos caen.

Yordi Rosado y Martha Higareda son grandes amigos. (Foto: Instagram / @yordirosadooficial)

“Nunca me imaginé que me iba a casar y que me iba a divorciar”, dijo en esa entrevista la actriz, quien tuvo siete años de relación con Brusseau; tuvo una boda pequeña en Hawai y se separaron definitivamente en 2019.

Higareda mencionó que la razón de su separación fue porque no estaban de acuerdo en varios temas: “Me casé con mi mejor amigo, pero muchas cosas que tienen que ver con valores, muy básicos, de cómo criar a los hijos, no coincidimos y yo me vine a enterar hasta la luna de miel, ahí fue donde comenzaron todas estas conversaciones... No coincidimos en estilo de vida y sobre todo en ciertos valores”.

Luego de ello, la intérprete de 40 años comentó a Yordi que estaba decidida a tener hijos, pero no quería sentirse presionada a tener que buscar al “papá de sus hijos”, sino a una pareja, por lo que decidió congelar sus óvulos.

“Yo quiero tener hijos y voy a empezar a sentir que tengo este reloj biológico que me va a estar presionando porque yo crecí con una familia súper grande y nada más me emociona en la vida, claro me emociona hacer películas, pero tengo muchas ganas de ser mamá”, agregó en ese entonces.