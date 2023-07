Martha Higareda le recuerda en entrevista a Ryan Gosling cuando la cachó: ‘¡Eras tú! Gracias’

El pasado 6 de julio, Margot Robbie, Ryan Gosling y América Ferrera protagonizaron la ‘alfombra rosa’ de Barbie en el centro comercial Parque Toreo, como parte de su gira promocional de la película. Varios medios de comunicación, celebridades e influencer entrevistaron al elenco para conocer algunas de sus impresiones acerca del estreno de la cinta.

Martha Higareda fue una de las invitadas a platicar con el elenco y entre las intervenciones de la actriz de No manches, Frida, destacó la anécdota de cuando Ryan Gosling la ‘salvó' de caer al suelo en un restaurante de Los Ángeles, California.

Los protagonistas de la película 'Barbie', Margot Robbie, Ryan Gosling y America Ferrera visitaron México. (Foto: Cuartoscuro / Edgar Negrete Lira)

Martha Higareda le agradece a Ryan Gosling por ‘cacharla’

La intérprete de Renata en Amarte Duele aprovechó el espacio con Ryan Gosling para recordar el momento fortuito en el que lo conoció.

“Este es un momento muy importante para mí porque hace muchos muchos años hubo una situación que sucedió en un restaurante completamente casual”, comenzó la actriz.

Higareda relató al protagonista de Hombre en la Luna que estaba cenando con una amiga en un restaurante cuando se levantó y una parte de su suéter se atoró en la silla. El movimiento brusco que hizo para intentar zafarse provocó que se tropezara y perdiera el equilibrio.

“Un chico me agarra muy rápido ¡así! Me doy la vuelta ¡y eras tú!”, dijo con emoción al narrar el episodio.

La sorpresa que sintió al momento de ver que era Gosling quien la había agarrado le pareció muy “bizarro”, confesó al actor en la charla.

Martha Higareda tiene una anécdota que involucra a Ryan Gosling. (Foto: Cuartoscuro / Isaac Esquivel Monroy / Edgar Negrete Lira)

“Así que quería darte las gracias. Esto fue hace mil años, probablemente no te acuerdas, pero fue un momento memorable para mí”, dijo.

Margot Robbie intervino en la anécdota y expresó que le parecía “maravilloso”, declaración que Martha secundó “Para mi amiga también fue fantástico”.

Ryan respondió con sorpresa que había sido un placer y le preguntó a Higareda en qué restaurante de los Ángeles había sucedido en encuentro: “La Poubelle” respondió la actriz.

“Qué dulce, qué héroe”, expresaba Margot tras escuchar la anécdota.

El actor también parecía sorprendido y entre los comentarios de sus interlocutoras señaló que había estado “En el lugar exacto y preciso”.

“Fuiste realmente un caballero”, finalizó Martha con una sonrisa.

Margot Robbie y Ryan Gosling protagonizan 'Barbie', que se estrena en julio próximo. (Foto: YouTube Warner Bros. Pictures)

Martha Higareda responde a críticas sobre sus anécdotas

Durante una de las entrevistas a medios en la premiere de Barbie, una reportera preguntó a Ryan Gosling si conocía a Martha Higareda: “¿Quién? No, no la conozco”, respondió.

La actriz se pronunció días después de la declaración del histrión y aclaró en sus redes la situación:

“Amigos, efectivamente yo no dije que Ryan Gosling ME conocía. ‘Conocerse’ es distinto a ‘ser caballeroso con alguien en un evento fortuito’. Y no, tampoco somos amigos. Y sí, es un caballero y un GRAN actor!”, escribió la protagonista de Amarte Duele (2002).

Asimismo, en una entrevista con Chisme No Like, Martha Higareda se defendió ante las críticas por sus anécdotas en Hollywood:

“Yo tengo la libertad de contar mis anécdotas y compartirlas, como la gente tiene la libertad de creerlas o no”.