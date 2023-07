‘Y que me cacha’: Ryan Gosling responde si conoce a Martha Higareda

“Hi, Barbie, hi, Ken, ¿hi, Martha?”: La actriz mexicana Martha Higareda tiene una anécdota que ha sido puesta en duda por varios de sus seguidores, sobre cómo hace unos años el actor Ryan Gosling la ayudó cuando estaba a punto de caerse. Ahora el intérprete de Ken en la película Barbie respondió si la conoce.

Durante la alfombra roja de la película, de este 6 de julio, el centro comercial Parque Toreo se pintó de rosa para recibir a Margot Robbie, Ryan Gosling y America Ferrera, para el estreno de los primeros 20 minutos de la película de Barbie.

Asimismo, la premiere de Barbie también contó con la presencia de algunas celebridades mexicanas como Yordi Rosado y Martha Higareda, quien hasta posó en una fotografía con los protagonistas de la película.

Los protagonistas de la película 'Barbie', Margot Robbie, Ryan Gosling y America Ferrera visitaron México. (Foto: Cuartoscuro / Edgar Negrete Lira)

¿Ryan Gosling conoce a Martha Higareda?

A principios de mayo de este año, la actriz Martha Higareda fue criticada en redes sociales por sus diversas anécdotas que involucran a celebridades internacionales.

En una ocasión, en entrevista con Yordi Rosado, Martha Higareda compartió que antes de caerse en un restaurante el actor Ryan Gosling la sostuvo para evitar que se lastimará y tuvieron una breve conversación.

“Yo traía como un suetercito y las sillas tenían como un garigol de herrería, entonces se me atoró el suéter con eso. Yo creo que porque era la orilla del restaurante había mucha grasa en el suelo y yo me resbalé... entonces siento una persona que me agarra y es Ryan Gosling”, recordó Martha Higareda en el podcast De Todo Un Mucho.

Ryan Gosling es Ken en la película 'Barbie'. (Foto: Instagram / @wbpictures)

Durante el evento de Barbie, algunos medios de comunicación tuvieron la oportunidad de platicar con los actores mientras caminaban por la alfombra rosa, un reportero del programa Venga la Alegría se acercó al intérprete de Ken para hacerle una pregunta sobre la protagonista de Amar te duele (2002).

“¿Conoces a la actriz Martha Higareda?”, cuestionó el reportero, a lo que el actor pidió que repitiera su pregunta antes de contestar lo siguiente: “no, lo siento”.

El fragmento se volvió viral en redes sociales, aunque algunos internautas criticaron a quien hizo la pregunta, ya que Higareda nunca ha dicho que sean amigos, solo que la ayudó a no caerse.

Martha Higareda entrevistó a Ryan Gosling

A pesar de la respuesta de Ryan Gosling, los actores se conocieron antes de la premiere de Barbie. Un par de horas antes de que diera inicio la alfombra rosa en Parque Toreo, Martha Higareda compartió una fotografía en redes sociales en donde aparece posando con Ryan Gosling y Margot Robbie.

“No me lo van a creer... ¡pero sí! Estuvo increíble platicar con Margot Robbie, Ryan Gosling de Barbie y otras anécdotas que ya conocen y otras que les compartiré”, escribió Higareda. Ella fue una de las actrices invitadas al evento de Barbie en Parque Toreo.

Martha Higareda fue con Yordi Rosado al evento de 'Barbie' en México. (Foto: Instagram / @yordirosadooficial)

Aparte, en una entrevista con Chisme No Like, Martha Higareda se defendió ante las críticas por sus anécdotas en Hollywood:

“Yo tengo la libertad de contar mis anécdotas y compartirlas, como la gente tiene la libertad de creerlas o no”.