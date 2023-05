Martha Higareda se defiende de críticas por sus anécdotas: ‘Tienen libertad de creerlas o no’

Desde hace algunas semanas, Martha Higareda fue criticada por algunas declaraciones y anécdotas que ha contado en distintas entrevistas, mismas por las que recientemente se defendió.

Muchas de estas historias las ha contado en un podcast que comparte con el conductor Yordi Rosado, quien también se ha animado a platicar sus experiencias. Al respecto, dijo que estas anécdotas forman parte de su carrera, la cual abarca alrededor de dos décadas.

“Me han pasado muchas cosas y hay algunas que decido compartirlas. Yordi y yo en el podcast De Todo un Mucho hicimos algunos episodios que se llaman ‘Historias que le pasan a los famosos’, donde él, como persona conocida, ha tenido muchas experiencias que le han pasado y yo también (...) compilamos historias desde hace 20 años de carrera”, explicó en una entrevista con Chisme No Like.

Martha Higareda, sin cuidado ante lo que crea la gente de ella

La actriz dijo que ella se encuentra en su derecho de compartir situaciones que le han pasado, así como la audiencia puede creer o no sus palabras, por lo que ese aspecto la tiene sin cuidado.

“Yo tengo la libertad de contar mis anécdotas y compartirlas, como la gente tiene la libertad de creerlas o no”, explicó en la entrevista.

Martha Higareda fue criticada en semanas pasadas por sus declaraciones. (Cuartoscuro / Isaac Esquivel Monroy)

Ante la ola de críticas que ha recibido por las historias contadas, cree que lo mejor que puede hacer es tomarlas con humor y no engancharse en demostrar que son ciertas, pues al final seguirían pensando lo mismo de ella.

“Creo que lo que mejor puede hacer uno es reírse de sí mismo, creo que cada quien tiene la libertad de sentirse como quiera”, aseguró la actriz de 39 años.

¿Por qué anécdotas han criticado a Martha Higareda?

En distintas ocasiones, la actriz de Amarte Duele (2002) ha compartido algunas anécdotas que ha vivido, las cuales involucran a otras celebridades y a su familia. Entre las más sonadas se encuentran: