Martha Higareda: Reviven críticas por decir que empezó a hablar a los 4 meses

En las últimas horas, las redes sociales se han ido sobre Martha Higareda gracias a una confesión que hizo en octubre de 2021: aprendió a hablar a los cuatro meses de nacida.

Fue durante una plática que sostuvo con Yordi Rosado hace año y medio cuando compartió que su familia le contó que aprendió rápidamente a hablar, pues a los ocho meses ya tenía un mejor manejo del lenguaje y podía sostener conversaciones.

“Yo empecé a hablar a los cuatro meses, es una cosa rarísima. Mi mamá y mi familia me dicen: ‘empezaste a decir tus primeras palabras a los cuatro meses’. Entonces a los 8 meses ya hablaba muy bien”, explicó la actriz.

Al darse cuenta de su capacidad intelectual, la madre de Higareda le empezó a enseñar a leer y escribir, así como resolver sumas y restas, por lo que siempre estuvo más adelantada que sus compañeros en la escuela.

“Muy rápido mi mamá me empezó a enseñar a leer, escribir, sumar y restar. Me adelantó años en la escuela, siempre mis compañeros eran dos años mayores que yo”, aseguró.

Martha Higareda fue criticada por sus declaraciones. (Cuartoscuro / Isaac Esquivel Monroy)

Martha Higareda no aprendió a caminar tan pronto

La duda del momento en que empezó a caminar también surgió, aunque no fue tan pronto como se hubiese esperado tomando en cuenta que aprendió rápidamente a hablar.

“Al año no caminaba pero me sentaban mis papás así como en sus piernas y decían que yo era como una niña ventrílocua, porque parecía que mis papás me movían por detrás, porque yo hablaba de todo”, mencionó Higareda, de 39 años.

Critican a Martha Higadreda por declaraciones

A pesar de que dicha entrevista ocurrió hace más de un año, las y los internautas no desaprovecharon la oportunidad de hacer comentarios sobre el tema.

La mayoría de los que abordaron sus declaraciones las señalaron de poco creíbles, pues en promedio los bebés comienzan a decir sus primeras palabras entre los 9 y 10 meses, y empiezan a tener un vocabulario más extenso hacia los dos años, de acuerdo con el sitio Neural.