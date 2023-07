‘Yordi, yo hablé con Barbie y Ken’: Artistas que fueron a la premiere de la película en CDMX

¿Eres una Barbie o un Ken? Este 6 de julio, se celebró la premiere de la cinta Barbie en México con una enorme alfombra rosa que fue visitada por varias personalidades.

Este 20 de julio se estrenará la película de Barbie protagonizada por la actriz Margot Robbie y Ryan Gosling. Se trata de la primera versión ‘live action’, en la pantalla grande, de una de las muñecas más populares de todo el mundo.

A mediados de junio de este año, los actores principales de la cinta anunciaron su visita a México como parte de una gira mundial para promocionar la cinta.

¿Quiénes fueron a la premiere de Barbie?

Un par de días antes del evento, varios internautas en redes sociales presumieron el montaje de la alfombra rosa de la cinta en Parque Toreo, aquella plaza ha sido sede de otras premieres como la de La Sirenita, Avatar: The Way of The Water, entre otras.

Aparte de los fanáticos de Barbie, algunas celebridades de redes sociales formaron parte del evento. Te dejamos un listado con algunas de las personalidades que acudieron al evento cinematográfico del verano.

Martha Higareda

La actriz principal de Amarte Duele (2002), Martha Higareda, compartió una imagen en la que aparece posando con los protagonistas de Barbie.

“No me lo van a creer... ¡pero sí! Estuvo increíble platicar con Margot Robbie, Ryan Gosling de Barbie y otras anécdotas que ya conocen y otras que les compartiré”, escribió la actriz mexicana en sus redes sociales; sin embargo, no se tiene conocimiento si esta reunión se dio en México o en una conferencia de prensa internacional.

Martha Higareda conoció a Marto Robbie. (Foto: Instagram / @marthahigareda)

Aparte de su foto con Barbie y Ken, Martha Higareda acudió al evento cinematográfico en compañía de Yordi Rosado.

Martha Higareda fue con Yordi Rosado al evento de 'Barbie' en México. (Foto: Instagram / @yordirosadooficial)

Yordi Rosado

El conductor mexicano Yordi Rosado, quien estos últimos años es reconocido por las entrevistas que tiene en su canal de Youtube, compartió en sus redes sociales su visita a la alfombra rosa de Barbie.

“¡Ya llegamos a la premiere de Barbie!”, expresó en una historia de Instagram en la que aparece dentro del evento con Martha Higareda.

Yordi Rosado fue a la premiere de 'Barbie' en México. (Foto: Instagram / @yordirosadooficial)

Sofía Castro

La influencer Sofía Castro, quien es reconocida por incursionar en la industria musical con el sencillo ‘Tengo que partir’, reveló la noche del pasado 5 de julio que estaría en la alfombra rosa de Barbie.

A pesar de que aún no ha subido fotografías del evento, la creadora de contenido reveló que había sido invitada a la premiere y publicó una fotografía con la leyenda: “¡voy a conocer al ‘cast’ de Barbie!”.

Sofía Castro reveló su invitación a la premiere de 'Barbie'. (Foto: Instagram / @sofiaalcastro)

Viry Dimayuga

La influencer Viry Dimayuga, reconocida por su talento al bailar y coreografías, también asistió al evento de Barbie.

La creadora de contenido compartió un par de historias de Instagram en las que aparece tomándose fotografías con fanáticos en la alfombra rosa.