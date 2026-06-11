La plata, un metal esencial para el futuro de México

En distintos momentos de nuestra historia, la plata ha sido sinónimo de identidad nacional, desarrollo económico y liderazgo minero. Hoy, en pleno proceso de transformación tecnológica y energética global, este metal vuelve a ocupar un lugar estratégico, no solo por su valor histórico o financiero, sino por su papel esencial en industrias que definirán el futuro de la economía mundial.

México conoce bien esa historia, toda vez que se mantuvo como el principal productor mundial de plata en 2025, con alrededor de 25 por ciento de participación global, tal como lo refiere la World Silver Survey 2026. No se trata sólo de una estadística, pues detrás de ese liderazgo existe una cadena industrial compleja, capacidades técnicas desarrolladas durante décadas y 690 comunidades mineras cuya actividad económica depende directamente de la actividad.

La referida encuesta realizada por The Silver Institute señala que la demanda industrial continúa siendo uno de los principales motores del mercado mundial de la plata, impulsada por la expansión de centros de datos asociados a inteligencia artificial, redes eléctricas avanzadas, infraestructura de carga para electromovilidad y aplicaciones fotovoltaicas. De hecho, el reporte destaca que la plata ya fue incorporada por diversos listados de minerales críticos en el mundo, reflejando su importancia para Norteamérica y para las cadenas de suministro del futuro.

La plata ha dejado de ser vista exclusivamente como un metal precioso. Hoy es, cada vez más, un insumo industrial esencial. Su elevada conductividad eléctrica la vuelven indispensable para paneles solares, semiconductores, componentes electrónicos, sistemas de transmisión de datos, infraestructura eléctrica y vehículos eléctricos.

La relevancia económica de la plata también es significativa en México. En 2024, representó 21.84 por ciento del valor total de la producción minero-metalúrgica nacional. Además, la plata ha sido un motor de desarrollo regional durante generaciones; estados como Zacatecas, Durango, Chihuahua y Sonora concentran buena parte de la producción nacional, y son ejemplo de cómo la minería puede convertirse en un eje de desarrollo económico y social.

En Zacatecas, los municipios de Mazapil y Fresnillo contribuyeron con el 33 por ciento a la producción nacional, seguidos por municipios de Chihuahua y Durango como Guadalupe y Calvo, Santiago Papasquiaro y Guanaceví. Detrás de esos porcentajes existen empleos de calidad bien remunerados, infraestructura económica y social, proveedores locales, desarrollo de capacidades técnicas y oportunidades para miles de familias mineras.

Con frecuencia se olvida que la minería genera cadenas de valor que impactan múltiples sectores. Un estudio del CIDE y la CAMIMEX muestra que buena parte de la plata se integra posteriormente a industrias de metales no ferrosos y a la fabricación de equipos y accesorios eléctricos, evidenciando su relevancia para la manufactura avanzada y la transición energética.

Sin embargo, el liderazgo minero no es permanente ni está garantizado. The Silver Institute advierte que la oferta mundial enfrenta crecientes limitaciones derivadas de menores leyes minerales, retos operativos y falta de nuevos proyectos. Al mismo tiempo, la demanda estructural continúa creciendo. Esto ha provocado déficits consecutivos en el mercado global de plata durante los últimos años.

México tiene la oportunidad de aprovechar este contexto, pero para hacerlo necesita certidumbre, inversión y visión estratégica. La minería moderna requiere horizontes de largo plazo, reglas claras y reconocimiento de su carácter esencial para el desarrollo industrial y energético del país.

La transición energética, la digitalización y la nueva economía tecnológica no serán posibles sin minerales estratégicos. Y entre ellos, la plata ocupa un lugar central.

México no sólo posee ese recurso. Tiene también el talento, la experiencia y la capacidad para seguir siendo líder mundial en un momento decisivo para la economía global.