‘Barbie’ con Margot Robbie: Todo lo que debes saber de la película de Greta Gerwig

El live-action de Barbie anunció su fecha de estreno para el 21 de julio de 2023, así como las primeras imágenes en donde su protagonista, la australiana Margot Robbie, se caracteriza como el personaje icónico para la infancia de muchas generaciones.

En ella, a la actriz de Escuadrón Suicida (2016) y El lobo de Wall Street (2013) se la puede ver con una gran sonrisa mientras posa a bordo de un automóvil convertible rosa. Este color es parte importante de la escena, aunque su vestuario -donde se notan los accesorios y su cabello rubio- es azul.

El elenco confirmado por Warner Bros Pictures incluye a Ryan Gosling, America Ferrera, Will Ferrell, Issa Rae, Michael Cera, Kingsley Ben-Adir, Rhea Perlman y Simu Liu, todos bajo la dirección de Greta Gerwig, quien escribió la historia junto a su pareja, el cineasta Noah Baumbach.

La película ha sufrido varios cambios desde su anuncio, comenzando con quién interpretaría a la muñeca. Las primeras opciones fueron Amy Schumer y Anne Hathaway, pero fue Robbie la elegida para ser parte del rodaje que comenzó a principios de 2022 en Londres.

La primera foto de Margot Robbie como Barbie (Foto: Twitter @wbpictures)

¿Quién es Greta Gerwig?

La actriz, directora y guionista estadounidense estudió inglés y filosofía en el Barnard College, de Nueva York. Después de ser rechazada en la MFA, dejó a un lado la dramaturgia y comenzó a ser reconocida como actriz.

Entre los proyectos a los que se unió están LOL (2006), del director Joe Swanberg, Baghead (2008), Amigos con derechos (2011), Arthur (2011), De Roma con amor (2012), dirigida por Woody Allen, y Frances Ha (2012), en la que fue nominada a los Globos de Oro como mejor actriz de comedia.

Además, actuó en House of the Devil (2009), Greenberg: Un perdedor sin ilusiones (2010) y Damiselas en apuros (2011). Fue justamente con Swanberg con quien se asoció para escribir el guión de Hannah Takes the Stairs (2007) y Nights and Weekends (2008).

Su popularidad en Hollywood ha crecido desde 2017 que debutó como directora y guionista en solitario gracias a Lady Bird, la cual estuvo nominada a cinco premios Oscar en 2018 y con la cual ganó el Globo de Oro a la mejor película musical. Después continuó con Mujercitas (2019), que también estuvo presente como candidata a los premios de la Academia en seis categorías, incluida mejor película y mejor guión adaptado.