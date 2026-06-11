La visión de Jamie Dimon sobre México

Esta semana viajó a México Jamie Dimon. No solo se trata del presidente y director general del banco más grande Estados Unidos por los activos que maneja, JP Morgan Chase, sino del banquero más influyente por su trayectoria y prestigio.

Dimon nos ofreció una entrevista, la cual aparece en la edición del diario del día de hoy. Hablamos de múltiples temas, como la situación económica global, las perspectivas de México y los proyectos de JP Morgan en México.

En esta columna le he comentado en muy diversas ocasiones que contrasta la visión que tienen muchos empresarios locales con la que ofrecen aquellos que tienen una perspectiva global.

La institución que encabeza Dimon tiene operaciones en más de 100 países, por lo que tiene el privilegio de comparar a México con muchas otras economías.

En noviembre de 2023, durante una entrevista con El Financiero Televisión, Dimon calificó a México como la oportunidad número uno a nivel global para invertir.

Esta semana le pregunté si mantenía esa visión aun en las circunstancias en las que hoy vivimos, con los aranceles de Trump, la reforma judicial, el estancamiento actual de la economía y la degradación de la calificación de la deuda hecha por Moody’s. Su respuesta es que sigue manteniendo a México en una posición muy alta, pues los hechos que referí son fenómenos de corto plazo y la valoración que él hace respecto a las oportunidades de inversión atiende fundamentalmente a una perspectiva de largo plazo, y en esa perspectiva, ve muchas oportunidades para nuestro país.

Claro que las recompensas no llegan solas. La visión de Dimon es que hay que ser consistentes con buenas políticas y mantenerlas por muchos años.

Y las buenas políticas, a juicio del banquero, son las que inciden en resultados favorables como la formación de capital o la educación adecuada para que los jóvenes se formen con habilidades reales, pero no dejó al margen el tema de un Estado de derecho sólido, como uno de los atributos que permiten que un país crezca.

Como sucede con algunos de los grandes inversionistas, Dimon se reunió en esta visita con la presidenta Sheinbaum y obtuvo la impresión de que ella está tratando de hacer que las empresas nacionales y extranjeras se sientan cómodas para invertir en los proyectos en torno al llamado Plan México.

Dimon y la institución que encabeza no solo expresan juicios con los dichos sino también con los hechos, pues de 2018 a la fecha han incrementado su capital contable en México de 600 millones a más de 2 mil millones de dólares.

Es muy claro que el optimismo de Dimon no deriva meramente de las ganas de ver el mundo mejor. Son claras sus preocupaciones por los riesgos de la economía mundial, así como de los mercados financieros, que a veces parecen sobrevalorados, pero en el caso de México mantiene el tono optimista a pesar de que los resultados macroeconómicos de corto plazo no siempre arrojen el mejor resultado.

No se puede pretender que un pequeño o mediano empresario sea tan optimista como aquel cuya institución está en más de 100 países. Pero sí se puede aprender de quien nos ve desde otra perspectiva.

Dimon aconseja a los empresarios no perderse en quejas sino arremangarse y seguir trabajando, recordando que en los negocios hay tiempos buenos y tiempos malos.

Es muy diferente recibir consejos de consultores que de uno de los personajes más exitosos en el mundo financiero a nivel global.

Pero su filosofía no solo es global. También la refleja a nivel micro. Señala que le interesa menos el resultado trimestral de las operaciones que la manera en la que se está construyendo el negocio a través de la formación y la atracción de talento, pues eso es lo que definirá el futuro.

Y la visión de largo plazo viene de la historia. JP Morgan participó por primera vez en México con una emisión de deuda en 1899. Las empresas que hoy forman parte del grupo abrieron sus primeras oficinas en México en 1918. Pero la época moderna de su presencia en México comienza en la década de los 70 del siglo pasado.

En paralelo, Jamie Dimon llegó en el año 2004 a JP Morgan luego de su fusión con Bank One y desde el 2006, asumió el cargo de CEO de JP Morgan, en el cual continúa.

Su visión lleva consigo la experiencia de haber experimentado en la operación de su negocio los cambios más importantes que hemos vivido en este siglo.

Esperemos que su voz sea escuchada.