Martha Higareda habla de la polémica por sus anécdotas: ¿Le afectó lo que decían en redes?

Martha Higareda se volvió tendencia desde mediados de abril ya que algunos usuarios en redes sociales revivieron declaraciones en las que cuenta algunas anécdotas; no obstante, las tachaban de poco creíbles e incluso le hicieron diversos memes.

Aunque en declaraciones pasadas aseguraba que la gente tenía la libertad de creer o no sus historias, ahora la actriz de 39 años habló sobre la polémica que desataron algunos internautas en redes sociales.

En su podcast De Todo Un Mucho, donde comparte micrófono con Yordi Rosado, abordaron el tema de las anécdotas que ha contado en ese mismo programa, cómo se enteró de la polémica, y compartió si esto le afecto emocionalmente o no.

Yordi Rosado y Martha Higareda tienen un podcast juntos llamado 'De Todo Un Mucho'. (Instagram / @yordirosadooficial)

Martha Higareda no está al pendiente de redes sociales

“De repente me empezaron a llegar a mí mensajes así de: ‘Martita, ¿cómo te sientes?’ Y yo: ‘Me siento muy bien ¿no? ¿por qué?’ ‘No, o sea tú tranquila’. O sea yo no sabía de qué hablaban. ‘¿Cómo te sientes? Estamos viendo estas tendencias, estamos viendo’... Bueno, pero es que Yordi y yo en nuestro podcast hacemos algunos episodios que hablan de cosas que le pasan a los famosos”, empezó a explicar Higareda.

Aunque al inicio no le tomó tanta importancia, hubo un momento en que decidió investigar de dónde surgió tanto alboroto y, para su sorpresa, se encontró que muchas de ellas eran declaraciones tergiversadas.

“Entonces empezó a ser así como que cada vez más grande y hubo un día en donde yo dije: ‘Oye, ¿por qué?’ O sea, pero por qué de verdad está pasando esto. O sea, ahora sí me voy a poner a investigar pues de dónde surgió toda esta situación. Y entonces fue que descubrí, que dije: ‘Claro es que hay ciertas cosas que están sacadas fuera de contexto y entonces se vuelven como clickbait’”, aseguró la actriz.

Martha Higareda ha sido señalada de 'mentirosa' por algunas anécdotas contadas. (Cuartoscuro / Isaac Esquivel Monroy)

¿Le afectaron a Martha Higareda los comentarios que hacían sobre ella?

La actriz de Amarte Duele señaló que, mientras más grande se hacía el tema, hubo un momento de refleción en sí misma donde se cuestionó si de verdad le podían afectar los comentarios que hicieran sobre ella, pues la audiencia tildó de poco creíbles sus anécdotas.

“Voy a hacer como un check in conmigo misma, a ver si me está afectando, sino me está afectando. Como decir: ‘A ver, cuál es la opción’. Yo no voy a dejar de contar mis anécdotas, no las voy a dejar de contar. No tengo ninguna otra opción, tampoco las voy a minorizar, apaciguar para que entonces la gente me las crea. Simplemente estoy viviendo mi vida”, aseguró.