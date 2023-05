Martha Higareda: Los mejores memes sobre las anécdotas de la actriz de ‘No manches Frida’

Martha Higareda La actriz Martha Higareda asegura haber rechazado a una película de Hollywood para hacer 'No Manches Frida'. (Foto: Cuartoscuro / Antonio Cruz)

“Me han pasado muchas cosas y hay algunas que decido compartirlas”, explicó Martha Higareda en relación con sus recientes declaraciones que involucran a celebridades de Hollywood. Algunos usuarios en redes sociales han hecho memes sobre sus historias.

Martha Higareda es una actriz mexicana que ha participado en cintas como Amarte Duele (2002), Cásese quien pueda (2014) y No Manches Frida (2016). El pasado 9 de mayo, en una entrevista con el programa Chisme No Like, la intérprete se defendió ante las críticas que ha recibido por ciertas historias que ha compartido.

“Yo tengo la libertad de contar mis anécdotas y compartirlas, como la gente tiene la libertad de creerlas o no”, explicó la mexicana quien también aseguró que “cada quien tiene la libertad de sentirse como quiera”.

Algunas de sus anécdotas más resonadas en redes sociales son:

Supuestamente aprendió a hablar a los 4 meses.

Le ofrecieron trabajar con el actor Robert Pattinson, pero ella rechazó la oferta para hacer No Manches Frida (2016)

(2016) Rechazó al actor Jared Leto porque en aquel entonces ella tenía novio.

Estuvo a punto de caerse en un restaurante y el actor Ryan Gosling la sostuvo antes de que ocurriera.

Estuvo en la casa del cantante Prince y lo vio tocar canciones en pijama.

Supuestamente su abuelo asegura haber visto un alienígena.

Le leyó el tarot a Saúl ‘Canelo’ Álvarez en un vuelo que tuvo que aterrizar de emergencia en Tijuana.

A raíz de las anécdotas que ha compartido, algunos internautas han hecho diferentes memes sobre sus historias.

Los mejores memes de las historias de Martha Higareda

Algunos de los memes sobre las declaraciones de la actriz hacen referencia a las anécdotas en las que supuestamente rechazó ciertos papeles de películas de Hollywood para continuar haciendo películas mexicanas.

Hay algunos que hablan hasta de películas recientes, como el caso de la cinta de Barbie que saldrá en julio de este año.

También hay memes que hacen referencia a la anécdota en la que se supone que al caer fue atrapada por Ryan Gosling.

Estas sátiras incluyen a famosos como el escritor Juan Rulfo, quien escribió Pedro Páramo (1955), y el piloto de carreras Max Verstappen de la escudería de Red Bull de Fórmula Uno.

También hay memes que le atribuyen a la actriz ciertos elementos como identidades de famosos como el artista Bansky.

Asimismo, hay uno que hace referencia a la creación de una de las bebidas más populares en México: la michelada que se elabora con cerveza.

