¿Martha Higareda inspiró a León Larregui para escribir ‘Soñé', de Zoé? Reviven anécdota en redes

En las últimas semanas, algunas declaraciones de Martha Higareda con respecto a anécdotas de su vida y trayectoria han sido criticadas en redes sociales, y esta vez no fue la excepción.

Las y los usuarios de Internet recordaron la vez en la que dijo ser la inspiración de León Larregui para escribir la canción ‘Soñé’, una de las más populares de Zoé, grupo en el que el músico es vocalista.

Durante una entrevista con Alex Montiel en su personaje de ‘El Escorpión Dorado’, Martha Higareda contó que el vocalista de Zoé le confesó que ella y la historia de Amarte Duele (2002), película que protagoniza la actriz, le sirvieron de inspiración para escribir ‘Soñé'.

¿Cómo contó Martha Higareda que inspiró a León Larregui para escribir ‘Soñé'?

El fragmento de la entrevista realizada en 2017 fue retomado por usuarios en redes sociales, donde la actriz toma el celular para poner una canción en la camioneta y aparece ‘Soñe’, de Zoé, canción que forma parte del soundtrack de Amarte Duele.

“Ésta me gusta mucho, te voy a contar algo de esto: Zoé vio la película. Inspirado en la película me acuerdo que me contó: ‘Me inspiró muchísimo y escribí esta canción para la película’”, señaló Higareda a su interlocutor.

Con el humor y vocabulario que caracteriza a El Escorpión Dorado, dijo entre risas que entonces Martha Higareda era la musa de León Larregui, a lo que ella respondió que sí, pero solamente para esa canción.

‘Soñé', de Zoé, canción de Amarte Duele

‘Soñé' es una canción escrita y compuesta por el músico León Larregui, vocalista de Zoé, la cual es considerada como el primer éxito de la banda mexicana.

El tema fue incluido como pista adicional de su segundo álbum de estudio Rocanlover, aunque primero formó parte de la banda sonora de Amarte Duele, película mexicana protagonizada por Martha Higareda y Luis Fernando Peña.