Erik Rubín dice por qué terminó su relación con Andrea Legarreta: ‘Decían que era el mantenido’

“Soy el más afortunado de haberme encontrado esta mujer bella en todos los aspectos”, explicó el cantante Erik Rubín en una reciente entrevista en la que dio detalles sobre el final de su matrimonio con la conductora Andrea Legarreta.

La pareja se conoció a principios de la década de los 90 en la grabación de la telenovela Alcanzar una Estrella II (1991) y a finales de febrero, tras 23 años de casados, la conductora Andrea Legarreta y el cantante Erik Rubín anunciaron su separación en un comunicado en redes sociales.

En diferentes ocasiones ambas personalidades han asegurado que, a pesar de su separación amorosa, mantienen una buena relación, incluso han expuesto nuevos proyectos en los que trabajan y hasta un viaje a Europa en abril.

“Nuestra historia de amor continúa en familia, eso es lo que queremos hacer y como padres de nuestras amadas hijas, a las que les estamos enseñando eso. Una separación de pareja no es una separación de familia”, explicó la conductora en una de las transmisiones del programa Hoy.

Este 14 de mayo, el canal de Yordi Rosado publicó una charla con Erik Rubín en la que el integrante de Timbiriche habló sobre esta situación.

Andrea Legarreta y Erik Rubín se casaron a principios de los 2000. (Cuartoscuro)

¿Por qué se separaron Erik Rubín y Andrea Legarreta?

Entre los temas que habló con Yordi Rosado, Erik Rubín se sinceró las razones de su relación con Andrea Legarreta.

“Una de las cosas que nos pesaron mucho es [cuando les decían] ‘ustedes son el ejemplo de pareja’. Eso nos pesaba porque no queremos ser el ejemplo, también tenemos nuestras broncas”. Asimismo, el cantante explicó que le molestaba cuando lo reconocían solamente por ser el esposo de Legarreta:

“Llegó un momento que saqué en terapia que cuando decían que era el mantenido o me decían ‘es el esposo de Andrea Legarreta’ me calaba y me caía mal”.

Erik Rubín también afirmó: “la idea de la separación, es el ejercicio que nos recomendaron para ver si queremos divorciarnos o queremos estar juntos a ‘full’. El hacerlo público fue la parte más complicada”.

Andrea Legarreta y Erik Rubín llevan una buena relación a pesar de separarse como pareja. (Instagram / @andrealegarreta)

El cantante no especificó quién fue la persona que les recomendó el ejercicio de separación como pareja y aprovechó la ocasión para elogiar a la conductora y reiterar que le tiene afecto:

“Soy el más afortunado de haberme encontrado esta mujer bella en todos los aspectos, admirable luchona inteligente. La verdad es que la amo profundamente, han sido años increíbles por los que hemos pasados muchas cosas”.