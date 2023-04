Andrea Legarreta habla de cómo fue viajar con Erik Rubín siendo expareja: ‘Muy felices’

A pesar de que Andrea Legarreta y Erik Rubín anunciaron su separación hace dos meses, ambos mantienen una buena relación, lo cual han dejado ver en más de una ocasión, apareciendo juntos en eventos públicos y reuniones familiares.

Recientemente, Legarreta y Rubín salieron de viaje a Europa junto a sus hijas Mía y Nina, y compartieron algunos de los divertidos momentos que vivieron, como esquiar en Suiza.

A su regreso, la conductora de televisión fue abordada por distintos medios de comunicación y le preguntaron cómo le había ido y cómo era viajar con una expareja.

“La verdad muy bien, muy felices. Es lo que más amo hacer, viajar (...) Es idéntico (a viajar con una pareja)”, señaló Legarreta.

Andrea también apuntó que ellos están muy bien como familia; no obstante, algunas personas han buscado la forma de hacer controversia, y esperan que, por estar en un proceso de separación, todo sea negativo cuando no es así.

“La gente afuera es la que ha querido ver las cosas desde otro lugar. Nosotros, en el amor está la unión, comunicación, familia. Es lo que hemos venido defendiendo desde siempre. Y la verdad, es que ahí está la complicidad (...) No he sentido una gran diferencia tampoco (en ese sentido)”, explicó la conductora del programa Hoy.

‘Las personas se sorprenden al ver que no hay pleito’: Andrea Legarreta

A pesar de que en más de una ocasión Andrea Legarreta y Erik Rubín han explicado que su separación como pareja se dio en buenos términos y que mantienen una gran relación como familia, la presentadora de TV afirmó que el hecho de que las personas esperen algo completamente distintos habla de una “triste realidad” en la sociedad.

“El que no lo puedan ver o no lo puedan ni siquiera imaginar habla de una triste realidad en una parte grande de la sociedad. ¿En qué piensan? En violencia, gritos, demandas, malos tratos, ofensas, una batalla, pleitos, pero sí existe (una buena relación); ojalá y dejara de ser una sorpresa para muchos. Que las personas empezáramos a tratarnos como seres humanos”.

Erik Rubín y Andrea Legarreta se casaron en el año 2000; anunciaron su separación en febrero de este año. (Instagram / @erikrubinoficial)

Por ello, Andrea señaló que ya no buscará aclarar la situación, y que lo crea cada persona sobre la relación que tiene con Erik Rubín, estará bien por ella.

“Es una pena que a la gente le sorprenda, que diga ‘esto es un teatro, ridículo’. A estas alturas, ya si piensan, entienden, comprenden o no comprenden, les quita o no el sueño, ese no es mi asunto. Hay asuntos verdaderamente importantes, fuertes”, sentenció Legarreta.