Muere trapecista china tras caer de más de 9 metros en un espectáculo en vivo

La trapecista china Sun Moumou subió por última vez a la tarima este sábado durante uno de sus espectáculos en la ciudad de Suzhou, pero tras una falla en la rutina que solía hacer junto a su esposo Zhang -con quien estuvo casada más de una década y tenía 2 hijos- cayó al vacío a una altura superior a los 9 metros, por lo que murió.

La acróbata de 37 años fue llevada al hospital de emergencia tras el suceso, que causó gritos de los espectadores y la cancelación del show luego de que subieran a lo alto por una grúa. Los videos donde se ve sobre los pies de su pareja y agarrándolo por el cuello se hicieron virales; aparentemente debía atraparla con las piernas.

Luego de rumores de una pelea minutos antes, Zhang lo negó ante el Yangzi Evening News: “Siempre fuimos felices juntos. No hubo pelea. Como estoy en medio del proceso de lidiar con todo esto, no puedo revelar ningún detalle específico en este momento”, dijo vía New York Post.

Autoridades investigan espectáculos circenses

De acuerdo con la BBC, la pareja solía evitar medidas de seguridad -como cinturones de protección- para que no se interpusieran con la estética del espectáculo.

Según una investigación del Departamento de Cultura y Turismo local, los acróbatas no contaban con la aprobación necesaria paar efectuar su presentación, por lo que el caso será “tratado en consecuencia”.

Además, los medios locales informaron que la empresa que los contrató, Anhui Yaxi Performing Art Media, será investigada luego que en 2021 la compañía ya había tenido problemas, pues se reporta que había recibido una multa de cerca de 7 mil dólares por realizar presentaciones comerciales sin aprobación. Entre los comentarios en redes sociales, los usuarios apuntan a que se regule la industria del circo en el país.