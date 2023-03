Erik Rubín dejará de vivir con Andrea Legarreta: ‘Es momento de vivir el duelo’

Hace un mes, Andrea Legarreta y Erik Rubín anunciaron su separación, lo cual tomó por sorpresa a todos sus seguidores ya que eran una de las parejas más sólidas de la farándula mexicana. Y a un mes de su separación, Rubín decidió dar el siguiente paso.

Próximamente, el cantante de ‘Princesa Tibetana’ dejará de vivir con la presentadora de TV y sus hijas, Mía y Nina, y buscará otro sitio, pues la casa donde actualmente reside es de Legarreta.

En un encuentro con diversos medios durante la alfombra roja de las 200 representaciones del musical Mentiras, el exintegrante de Timbiriche señaló que próximamente buscará una nueva casa para dar un nuevo paso en su proceso de separación gracias al consejo de sus terapeutas.

“Regresando ahorita de vacaciones es donde vamos a tomar el siguiente paso, voy a salir de casa como es la sugerencia. Yo creo que es un momento donde se empieza realmente a vivir lo que es un duelo”.

Erik Rubín ya había hablado sobre dejar de vivir con Andrea Legarreta

En semanas anteriores, el integrante del 90′s Pop Tour confesó que seguía viviendo con Andrea, aunque el hecho de salir de la casa era inminente para continuar con el proceso que están llevando de la mano de sus terapeutas.

“No he salido (de la casa), está pronosticado que sea en dos semanas. Voy a extrañar, no me quiero salir, esa es la verdad”, explicó a Maxine Woodside.

Erik Rubín ¿está abierto al amor? Esto dijo

Durante el mismo encuentro con distintos medios, le preguntaron a Erik Rubín si se encuentra abierto al amor, algo que el cantante afirmó, pero antes de cualquier cosa, aclaró que, en cuestión de pareja, solo estaba interesado en Andrea Legarreta; no busca ni quiere otra pareja por el momento.

“Siempre estoy abierto al amor, de entrada primero con Andrea. Yo no estoy buscando una nueva pareja, creo que ella tampoco; primero tenemos que ver qué sucede con nosotros”, explicó.