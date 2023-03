Erik Rubín y Apio Quijano hablan juntos de actuación en el 90′s Pop Tour: ‘No hay beso’

Tras el anunció de la separación de Andrea Legarreta y Erik Rubín, han surgido diversos rumores sobre la situación a pesar de que ambos explicaron que, lo que ocurrió, fue que ‘su amor se transformó'.

Dichas especulaciones, que cada vez han cobrado más fuerza, involucran al cantante Apio Quijano por algunos videos que circularon en redes sociales en los últimos días de un show del 90′s Pop Tour, en el que participan Rubín y el integrante de Kabah bailando, abrazándose y a punto de besarse.

A pesar de que el cantante de ‘Cuando mueres por alguien’ se encargó de aclarar los rumores a través de su cuenta de Instagram, fue cuestionado de nueva cuenta y, acompañado del mismo Héctor Quijano, volvieron a desmentir la versión de que, gracias a ello, terminó la relación de Rubín y Legarreta.

Erik Rubín y Apio Quijano hablan juntos de su beso en el 90′s Pop Tour

Los cantantes fueron abordados por distintos medios de comunicación en el aeropuerto, donde Erik fue cuestionado de nueva cuenta sobre lo ocurrido en el 90′s Pop Tour y si ello fue el motivo por el que decidió separarse de la conductora de tv, con la que duró 22 años de matrimonio.

“Nunca nuestros labios se han tocado, nunca… No hay una sola imagen… no, no, o sea nos acercamos y hacemos esto, pero… ¿En qué momento se ve que nuestros labios? No hay beso, no hubo beso, nunca ha habido beso, hacemos como que nos damos un beso”, explicó Rubín.

“Lo real es eso, Andrea y yo hemos sido muy transparentes”, mencionó, e hizo referencia a que hay algunos medios que tergiversan la información y publican a conveniencia para que ‘venda’ la nota, lo cual le parece muy triste.

“Esto refleja la sociedad en la que vivimos hoy… en donde no hubo odio, en dónde no hubo pelea, donde no hubo drama, pues hay que generarla de alguna manera, porque pues no es nota (...) Es triste ver hasta donde hemos llegado, esa es la nota que vende, es el encabezado”.

Apio Quijano responde cuestionamientos de la prensa

En el mismo sitio se encontraba ‘Apio’ Quijano, a quien le preguntaron cómo se siente de haber sido involucrado en la ruptura de su compañero de tour y su esposa.

“Estoy dando la cara, creo que he dicho mi verdad, esto ha sido algo cansado y para mí, muy penoso porque a un proceso que están teniendo como pareja (…) es tristísimo y se siente muy feo”, comentó”.

Además, aseguró que no dejará de actuar en sus presentaciones como hasta ahora lo ha hecho, incluyendo acercamientos con sus compañeros, usar falda o maquillaje para, precisamente, ‘hacer show’, misma situación que confirmó Erik Rubín.

En redes sociales, el integrante de Kabah anunció que dejará las redes sociales por unos días. “Me ausento por salud mentaly emocional. Por respeto al proceso de Erik y Andrea y por respeto a mi persona”.