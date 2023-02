Famosos que apoyaron la marcha del INE: De actores de telenovelas a músicos

Este domingo diversos manifestantes acudieron a la segunda edición de la llamada marcha por el INE, en la cual participan académicos, activistas, ciudadanos, políticos e incluso varias celebridades del espectáculo, quienes mostraron su apoyo a la marcha convocada por la oposición al gobierno federal.

La movilización, impulsada por el empresario Claudio X González, fue convocada en más de 110 ciudades luego de que se aprobara el Plan B de la Reforma Electoral.

En la Ciudad de México fue recibida con una manta con la foto del exsecretario de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón, Genaro García Luna, quien fue encontrado culpable de 5 cargos relacionados con el narcotráfico, al lado del logo del Partido Acción Nacional (PAN) en el edificio de enfrente a Palacio Nacional.

En la lona se leía “García Luna no se toca” y fue retirado por la gente que lo jaló desde los balcones del edificio. En su lugar, se puso una señalización que dice: “El INE no se toca”.

¿Quiénes asistieron a la marcha del INE?

René Casados

El actor de telenovelas mexicanas como La Madrastra o Cuando me enamoro, René Casados, fue uno de las personalidades más activas en la movilización, ya que previo a la marcha, publicó un video donde hacía una invitación a acudir: “Ya estamos listos, mañana será otro gran día... las instituciones se defienden, allá nos vemos”.

Cabe destacar, en en noviembre de 2022, el actor de telenovelas también fue a una manifestación y se tomó una fotografía al lado de Claudio X. González.

En esta ocasión fue captado en varias fotografías posando en varios tramos del recorrido rumbo al Zócalo de la CDMX, incluso escribió en Twitter varios mensajes: “Bailamos. Le sacamos brillo al piso; y continuamos con ustedes a la vanguardia. Gracias siempre. Qué privilegio”, “Con ustedes, como dice el poeta: ‘en la calle codo a codo, somos mucho más que dos’”.

Triana Casados

Triana, hija de René Casados, quien es publirelacionista del medio artístico, también acudió a la movilización, publicó una imagen al lado de su papá con el mensaje: “Defensores de la democracia Hoy Marchamos y será inolvidable siempre aprendiendo del mejor”.

Susana Zabaleta

La actriz de producciones como Sexo, pudor y lágrimas y Fuego en la sangre mostró su participación en una historia de Instagram, donde se le observa vestir de rosa como se había convocado.

“Después de haber venido desde Chimalistac, ya no cabemos, no podemos pasar, para que luego no digan que solo fuimos 100, somos miles y miles y miles, el INE no se toca, a eso venimos”.

Susana Zabaleta acudió a la marcha del INE. (Foto: Instagram / @susanazabaleta).

Jorge D’Alessio

Jorge D’Alessio, hermanos del actor Ernesto D’Alessio, hijo de Lupita D’Alessio y líder de la banda ochentera Matute, estuvo apoyando la marcha en varios mensajes de Twitter.

Aunque no dejó claro si se encontraba presente en las movilizaciones, uno de sus mensajes fue una fotografía del Zócalo lleno, agregó el mensaje: “Esta es la voz de la CIUDADANÍA defendiendo la democracia de nuestro hermoso país! ¡BRAVO!”

Esta es la voz de la CIUDADANÍA defendiendo la democracia de nuestro hermoso país! 🙏🏼🙌🏼🇲🇽 ¡BRAVO! pic.twitter.com/fM95otgzZJ — Jorge D’Alessio (@jorgedalessio) February 26, 2023

Maca Carrriedo

Maca Carrriedo, conductora de Unicable, también expresó su apoyo con la marcha del INE a través de Twitter: “Tiene razón AMLO… siempre se llena el Zócalo gracias a él… hoy no por la razón que él quisiera” y “Miren como no se pueden organizar . ¿Ahora que van a decir?”, al lado de la imagen de la multitud.

Miren como no se pueden organizar 😎😎😎.

¿Ahora que van a decir? pic.twitter.com/gHCwiD7GDG — Maca Carriedo (@maca_online) February 26, 2023

Laura Zapata

La actriz Laura Zapata, quien ha participado en producciones como Siempre reinas y María Mercedes, también estuvo apoyando la manifestación, desde su red social publicó: “¡Qué orgullo la marcha de hoy a favor del INE, los mexicanos unidos contra la demencia del cuatrero López Obrador!”.

Ante la pregunta de una de sus seguidoras sobre si había estado presente, ella comentó que se encontraba trabajando en Bogotá, Colombia, “no estuve de cuerpo presente pero estuve de corazón pensamiento y alma”.

Que orgullo la marcha de hoy a favor del @INEMexico los mexicanos unidos contra la demencia del cuatrero @lopezobrador_ gracias México te amo 🇲🇽🇲🇽🇲🇽 #ElINEesMx #ElINESeRespeta #ElINENoSeToca #ElINESomosTodos ¡

¡VIVA MÉXICO CABRÓNES! pic.twitter.com/tGQaNpOdSC — Laura Zapata (@LAURAZAPATAM) February 26, 2023

Chumel Torres

El influencer también dedicó varios mensajes a favor de la marcha, compartió una imagen del Zócalo desde las alturas: “Sin acarreados. Sin autobuses de quiensabedonde. Sin lonches. Sin el presidente marchando. Pura participación ciudadana defendiendo sus organismos”.