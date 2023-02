Marcha por el INE: En los estados se unen a la exigencia de frenar el plan b electoral

A la par de que en la Ciudad de México se desarrolló la marcha por el INE, en diversas ciudades del país los ciudadanos también salieron a manifestarse en contra del plan b de la reforma electoral, promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y en defensa de la democracia.

Nuevo León

En punto de las 11:00 horas dio inicio en Nuevo León la concentración masiva en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) El sitio de concentración fue la Explanada de los Héroes, ubicada en la Macroplaza de Monterrey.

Javier Lozano, vocero de NL 24, dijo que esperaban una asistencia de cuando menos 35 mil personas, toda vez que en la movilización anterior asistieron entre 25 mil y 30 mil. Aunque los colectivos que participan indicaron que solo efectuarían una concentración, simpatizantes del Frente Nacional Ciudadano, advirtieron que llevarían a cabo una marcha que iniciaría a un costado de la Explanada de los Héroes.

Sinaloa

En Culiacán, Sinaloa, se concentraron decenas de personas frente a la catedral, en la avenida principal Álvaro Obregón, con el lema “Defendamos nuestro voto”, la mayoría de los ciudadanos fueron identificados con el Partido Acción Nacional (PAN).

Hidalgo

Al grito de “El INE no se toca”, cientos de personas se concentraron en el Reloj Monumental de Pachuca, en apoyo al Instituto Nacional Electoral. En esta protesta contra la reforma, los hidalguenses portaron prendas de color rosa y blanco en alusión al INE y participaron diputados locales principalmente del PRI y PAN, así como dirigentes y militantes de estos institutos políticos.

Campeche

Un reducido grupo de de aproximadamente 300 campechanos acudió al llamado del Frente Cívico Nacional Capítulo Campeche y marcharon este domingo en defensa de la democracia.

Los manifestantes, en esta ciudad de Campeche, la mayoría simpatizantes de los partidos Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y Acción Nacional (PRI, PRD y PAN) respectivamente, partieron del parque de San Martín al asta bandera, recorriendo la Calle 10 en el Centro Histórico.

En el asta bandera ubicado en el malecón se pronunciaron por la defensa del Instituto Nacional Electoral (INE).

También hubo movilizaciones en los municipios de Carmen y Candelaria.

Morelos

Jorge Zapata, nieto del Caudillo del Sur y símbolo de la Revolución Mexicana -Emiliano Zapata-, encabezó la marcha a favor de la defensa del INE y en contra del plan B, el cual consideró es antidemocrático, en la Plaza de Armas de Cuernavaca, que concentró a cientos de personas.

Acompañado de dirigentes de partidos, políticos y empresarios locales, marcharon de la zona de El Calvario hasta la Plaza de Armas, dicha movilización también se presentó en los municipios de Cuautla y Jojutla.

La gente se concentró en las letras de Cuernavaca desde donde se escucharon varios discursos, pero también cantaron el ‘Cielito Lindo’ y el Himno Nacional.

Veracruz

Se realizaron dos marchas de la ciudadanía para lo que llamaron defensa del Instituto Nacional Electoral, una en el Puerto de Veracruz y otra en Xalapa que se trata de las principales ciudades de la entidad.

En el caso de Xalapa, a la marcha acudió el senador del Partido de la Revolución Democrática, Miguel Ángel Mancera, así como empresariado, dirigencias de partidos políticos, entre otras personas, para rechazar las reformas recientemente avaladas por el Senado de la República con lo que se concreta lo que se conoce como Plan B de la reforma electoral.

Al grito del “INE no se toca” , “de frente y de lado, aquí no hay acarreados”, cientos de personas marcharon vestidos de rosa y blanco, en ambas ciudades.

Oaxaca

Al menos unas 2 mil personas marcharon este domingo del llano al zócalo en la ciudad de Oaxaca en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE).

Con las consignas de “el INE no se toca” marcharon sobre avenida Juárez para dirigirse al zócalo de la ciudad de Oaxaca.

La protesta es también contra el plan B de la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador. En la marcha estuvieron diputados y dirigentes de los Acción Nacional y de la Revolución Democrática.

San Luis Potosí

Con vestimentas rosa, potosinos se unieran a la marcha nacional que se llevó a cabo en defensa del Instituto Nacional Electoral. “El INE no sé toca”, gritaban.

Cientos de personas se reunieron en la Plaza Fundadores que se ubica en el Centro Histórico de la capital de estado, para mostrar su rechazo por el recién aprobada Plan B de la reforma electoral, que atenta, aseguran, contra la democracia.

Coahuila

Al menos mil 500 personas se concentraron este domingo en la plaza de las Ciudades Hermanas de la capital coahuilense en defensa del INE.

Banderas de México fueron ondeadas a la par de mantas que exigían respeto por la institución electoral, mientras se gritaba la consigna “el INE no se toca”. La marea rosa desbordó su molestia por el Plan B y lo que aseguran es una imposición presidencial.

Michoacán

Alrededor de 2 mil personas caminaron de oriente a poniente en la capital del estado, Morelia, en la marcha en defensa del INE.

La marcha inició en la emblemática Fuente de Las Tarascas y concluyó en el exterior de Palacio de Gobierno. Participaron militantes del PRI, PAN y PRD, quienes repudiaron las acciones políticas del presidente Andrés Manuel López Obrador. En tanto, la policía municipal de Morelia reportó saldo blanco.

Tabasco

Integrantes del PRI, PRD y PAN, organizaciones civiles y ciudadanos se dieron cita en la Plaza de Armas de Villahermosa para sumarse a la movilización nacional contra la reforma electoral y en defensa del INE.

Con el lema “Mi voto no se toca”, fueron alrededor de 200 las personas que se reunieron para manifestarse. El exgobernador Manuel Andrade Diaz calificó como una “necedad” de Morena el insistir en cambiar un sistema que sí está funcionando y que lo único que necesita son mejoras, no una desaparición. “Vamos a ver inconsistencias en el proceso electoral, eso ya se puede anticipar”, afirmó.

En tanto, la gobernadora de los pueblos indígenas, Candelaria Lázaro Lázaro, aprovechó el espacio que se abrió para oradores y enfatizó que lo aprobado por los legisladores deja en la desprotección a los pueblos originarios del país, porque considera 6 grupos en situación de vulnerabilidad, incluidos los indígenas.

Quintana Roo

Alrededor de tres mil personas se reunieron este domingo en la Plaza de la Reforma del Ayuntamiento de Benito Juárez, para realizar una marcha en apoyo al INE.

Con pancartas en mano y gritos de “El INE no se toca” y “no somos uno no somos 100...”, los cientos de personas se encaminaron sobre la avenida Tulum a la glorieta “El ceviche”, ubicada en la confluencia de las avenidas Cobá y Tulum.

Durante la manifestación pacífica, los ciudadanos le pidieron a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación atiendan las controversias constitucionales que se promoverán tras la aprobación de los legisladores morenistas y sus partidos aliados al llamado plan B.

En Playa del Carmen, Chetumal y Cozumel también hubo concentraciones pacíficas en defensa del INE.

Yucatán

En Mérida, cerca de 5 mil yucatecos se dieron cita en el Monumento a la Patria para participar en la marcha de defensa del INE y contra el llamado Plan B de la reforma electoral que aprobó por mayoría el Senado, a propuesta del presidente de la República.

En punto de las 11 de la mañana inició l manifestación en dicho monumento, ubicado en Paseo de Montejo, la principal avenida de la capital yucateca.

En la marcha se notó la presencia de diputados locales y federales del PAN, funcionarios del gobierno de Yucatán y ayuntamiento de Mérida, así como integrantes de asociaciones civiles, cámaras empresariales y ciudadanos en general.

Querétaro

Miles de ciudadanos se concentraron en la Plaza de Armas, en el Centro Histórico de Querétaro capital, para expresar su apoyo al INE y advirtieron que acompañarán y respaldarán todos los recursos legales que se presenten en los próximos días.

Al grito de “Mi voto no se toca” y “el INE no se toca” los queretanos expresaron su rechazo al ‘Plan B’, mientras que con la frase “Que si, que no, qué cómo chingados no”, celebraron que se llenó el Zócalo de la Ciudad de México.

Los ciudadanos escucharon el posicionamiento que leyeron algunos jóvenes y adultos, en los que señalaron que continuarán con las movilizaciones en el país en defensa de la democracia.

Guanajuato

Encabezados por el expresidente Vicente Fox Quesada, Guanajuato se sumó este domingo a la marcha nacional para defender al Instituto Nacional Electoral (INE) contra el ‘plan B’ que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Fox recordó su famosa frase “hoy” para celebrar la participación de miles de ciudadanos que marcharon en defensa del INE. “Es hoy, Viva México. Es hoy por nuestros hijos. Es hoy por ti, por mi. Es hoy por nuestra libertad. Es hoy por nuestra democracia. Es hoy salvar al INE”, expresó Fox mediante un tweet al inicio de la marcha en León, en la que estuvo acompañado por el empresario Adrián LeBaron, la alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos, así como legisladores federales y locales.

En Guanajuato, las marchas en defensa del INE se realizaron en las ciudades de León, Irapuato, Guanajuato capital, Celaya y San Miguel de Allende, con la participación de más de 30 mil personas.

Guerrero

Militantes y simpatizantes del PRI marcharon en Chilpancingo en defensa del Instituto Nacional Electoral, y contra el plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador

Cerca de 150 chilpancingueños, encabezado por el excandidato a la gubernatura de Guerrero, Mario Moreno Arcos, se reunieron en la Alameda Granados Maldonado, para marchar por distintas calles de la capital.

Entre el contingente se vieron regidores priistas del ayuntamiento capitalino cómo Inés Camarillo Balcazar, Antonio Guzmán Ruiz y la regidora del PAN, Reynalda Pablo de la Cruz, así como militantes y simpatizantes de ambos partidos.

Tamaulipas

De manera pacífica, Tamaulipas se unió a la marcha nacional convocada para la defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) y contra el plan B de la reforma electoral, en las ciudades de Tampico, Reynosa y Victoria.

En punto de las 10:00 horas, cientos de ciudadanos iniciaron la marcha desde las oficinas del Tribunal del Poder Judicial de la Federación en la colonia Reforma, avanzando por la avenida Hidalgo hasta la zona centro de Tampico.

Organizaciones civiles, políticos y empresarios, se unieron con pancartas y mantas con consignas como “Demandamos democracia en contra del Plan B”, “Porque la democracia la construimos todos”, “La aprobación del Plan B es anticonstitucional”, “El INE no se toca”, entre otras, avanzaron al grito de “el INE no se toca”.

En la ciudad de Reynosa en la frontera del estado, la convocatoria se hizo a las afueras del INE, mientras que en la capital, ciudadanos, políticos y trabajadores del INE se manifestaron a las afueras de la Junta Local del INE.

Nayarit

A la voz de ¿A qué vine?, ¡A defender al INE!, un contingente de personas se dio cita en la explanada del Panteón Hidalgo de Tepic, la capital de Nayarit, para realizar de manera simultánea la marcha en defensa del INE.

En el lugar, los organizadores expusieron los motivos de la manifestación, sobre la que repararon en el plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador, y resaltaron que el desmantelamiento del INE sea antesala de elecciones de estado.

Caminaron hacia la sede del Poder Legislativo en el centro de la ciudad para colocar sus carteles y expresar su descontento.

Acudieron, además de ciudadanía, el exgobernador Celso Humberto Delgado, el expresidente del Congreso local, Leopoldo Domínguez, la senadora Gloria Núñez, así como exconsejeras electorales y otros líderes de partidos políticos que aseguraron acudir como invitados de la actividad.

Jalisco

Más de 20 mil personas se congregaron en el mitin a favor del INE en la plaza Liberación de Guadalajara en contra del denominado “Plan B” de la Reforma Electoral, que impulsó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Los manifestantes consideraron que se ponen en riesgo la organización de los próximos comicios, y los oradores aseguraron que la concentración de este domingo podría ser la antesala de más manifestaciones, las cuales comenzaron el 13 de noviembre de 2022 en el país.

En la congregación participaron representantes de diversas fuerzas políticas, quienes refirieron de una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia, en contra de la Reforma Electoral.

Puebla

Cientos de personas se reunieron este domingo en el zócalo de la ciudad de Puebla para protestar contra la implementación del Plan B de la reforma electoral que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador y que se ha aprobado ya por el Senado.

Vestidos con blanco y rosa, y portando el lema “Mi voto no se toca”, los asistentes indicaron que estas modificaciones vulneran la independencia del Instituto Nacional Electoral (INE) y ponen en riesgo la vida democrática del país.

Entre los asistentes acudieron militantes de distintos partidos políticos, entre ellos los dirigentes del PAN, PRI y PRD, Augusta Díaz de Rivera, Néstor Camarillo y Carlos Martínez, respectivamente; así como diputados federales del PAN y PRI.

Baja California Sur

Cientos de ciudadanos han iniciado un plantón en el Palacio de Gobierno de Baja California Sur en protesta contra el “plan B” de la reforma electoral del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al igual que en decenas de ciudades en toda la República.

Flavio Díaz Mirón Álvarez, miembro del comité organizador expuso que si el Poder Ejecutivo destruye el Instituto Nacional Electoral (INE), el país estaría en la antesala de una dictadura porque esto acabaría con el balance de entre los poderes, ya que esta reforma fue el deseo de una persona de concentrar el poder en sí misma.

Vestidos de blanco y rosa, arribaron a la explanada de la casa del Poder Ejecutivo, con cartulinas bajo el lema #MiVotoNoSeToca, para exigir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) intervenga en contra de las reformas a las leyes secundarias que acaba de aprobar el Senado.

Durango

En punto de las 11:00 horas de este domingo cerca de 2000 ciudadanos se aglutinaron en la plaza Fundadores de la capital del estado de Durango, entintándola de rosa y en un clamor unánime a favor del Instituto Nacional Electoral (INE) y de la democracia mexicana.

Con una mampara con distintivos rosas y diversas cartulinas se manifestaron en contra del Plan B, gritaron de manera rotunda “el INE no se toca”. Fueron más de 30 organizaciones civiles y empresariales encabezadas por Misión México quienes acudieron a esta manifestación que se llevó a cabo de manera simultánea en todo país.

Entre las exposiciones resalta el dato que son más de 20 puntos del Plan B que transgreden la democracia la estabilidad y la Constitución mexicana. Abajo del templete, entre la gente también se dieron una cita los líderes de los partidos políticos en el Estado, Arturo Yañez Cuéllar del PRI, Mario Salazar del PAN y Miguel Lazalde Ramos del PRD.

Con información de Alberto Silva, Carlos Velázquez, Ángel Navarro, Lourdes Alonzo, Verónica Bacaz, Ana Osorio, Óscar García, Patricia Azuara, Magda Guardiola, Arturo Estrada, M. Albert Hernández, Renán Quintal, Yoisi Moguel, Luciano Vázquez, Rosario García, Perla Reséndez, Karina Cancino, Juan Carlos Huerta, Erik Almanza, Gilberto Santiesteban y Martha Casas.