Laura Zapata responde a AMLO luego de tachar de ‘flojos’ a quienes reciben apoyo del gobierno

Laura Zapata aseguró que los mexicanos solamente estiran la mano para que el actual gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador les otorgue algún tipo de apoyo económico, como las populares becas, a cambio de votos; ante ello el mandatario se pronunció y la señaló de clasista y racista.

Ante las críticas, luego de sus dichos en el programa Atypical Te Ve, se convirtió en tendencia en redes sociales, por lo que incluso la conductora Yolanda Andrade le respondió al decirle ‘patética’, por lo que la hermana de Thalía no dudó en responder a los usuarios y al propio AMLO.

Las palabras de Laura Zapata

La también conductora se refirió a las acusaciones y afirmó que a los ciudadanos les molestan las verdades, razón por la cual luego de dar su opinión fue objeto de insultos, como que estaba amargada o sobre su aspecto físico.

“Pobre, que si me paga la derecha, que vivo en la tribulación porque mi hermana @Thalia se casó con un rico, que si soy de taraVisa, que si vivo un calvario porque mi hermana es más famosa que yo, que no soy famosa porque hace años no hago nada. Qué divertidos”.

Asimismo, reveló que hubo quien quiso herirla con la muerte de su abuelita Eva Mange, pero eso no la hizo cambiar de pensamiento. “Ya pónganse a trabajar bola de hue… estira manos y recibe limosnas. Saquen la casta y dejen de vender la poca dignidad que les queda ante tal desgobierno que está acabando con ustedes y con mi amado México. De verdad que si no nos ponemos las pilas nuestro amado México no se repondrá del nivel paupérrimo en el que los tiene Morena”, reiteró.

A López Obrador le recomendó no pelear con actrices de su país para mejor atender la inseguridad y el desabasto de medicinas.